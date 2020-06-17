參加立院前社運5天沒睡！男帶吃宵夜性侵　女大生崩潰指認「鐵證」

文／CTWANT

吳姓男子前年1月在立法院前參加勞工社運，向1名法律系女大學生介紹乾兒子為由，帶著女大生到旅館內休息，結果卻趁女大生身體不適性侵得逞，事後完全否認犯行，還要求女大生拿出保險套當證據，但合議庭以女大生清楚指認吳男身上刺青及Line訊息「去醫院檢查肚子是不是有小孩，我就不理你」。認定兩人有發生性行為，且女大生告訴朋友時情緒激動，認定違反女大生意願，依《強制性交》罪將吳男判刑4年4個月，可上訴。

士林地院調查，吳男曾經當過廚師有竊盜刑案紀錄，參加勞基法修法社運時，結識5天沒睡覺的女大生，兩人先在咖啡廳與吳男的乾兒子聊天，乾兒子晚間9點多離開，吳男帶女大生到景美夜市吃宵夜，又到台北車站附近的旅館休息，並以洗澡暖身再回家，藉以拖延時間。