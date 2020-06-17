參加立院前社運5天沒睡！男帶吃宵夜性侵　女大生崩潰指認「鐵證」

文／CTWANT 吳姓男子前年1月在立法院前參加勞工社運，向1名法律系女大學生介紹乾兒子為由，帶著女大生到旅館內休息，結果卻趁女大生身體不適性侵得逞，事後完全否認犯行，還要求女大生拿出保險套當證據，但合議庭以女大生清楚指認吳男身上刺青及Line訊息「去醫院檢查肚子是不是有小孩，我就不理你」。認定兩人有發生性行為，且女大生告訴朋友時情緒激動，認定違反女大生意願，依《強制性交》罪將吳男判刑4年4個月，可上訴。 士林地院調查，吳男曾經當過廚師有竊盜刑案紀錄，參加勞基法修法社運時，結識5天沒睡覺的女大生，兩人先在咖啡廳與吳男的乾兒子聊天，乾兒子晚間9點多離開，吳男帶女大生到景美夜市吃宵夜，又到台北車站附近的旅館休息，並以洗澡暖身再回家，藉以拖延時間。
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吳姓男子前年1月在立法院前參加勞工社運，向1名法律系女大學生介紹乾兒子為由，帶著女大生到旅館內休息，結果卻趁女大生身體不適性侵得逞，事後完全否認犯行，還要求女大生拿出保險套當證據，但合議庭以女大生清楚指認吳男身上刺青及Line訊息「去醫院檢查肚子是不是有小孩，我就不理你」。認定兩人有發生性行為，且女大生告訴朋友時情緒激動，認定違反女大生意願，依《強制性交》罪將吳男判刑4年4個月，可上訴。
士林地院調查，吳男曾經當過廚師有竊盜刑案紀錄，參加勞基法修法社運時，結識5天沒睡覺的女大生，兩人先在咖啡廳與吳男的乾兒子聊天，乾兒子晚間9點多離開，吳男帶女大生到景美夜市吃宵夜，又到台北車站附近的旅館休息，並以洗澡暖身再回家，藉以拖延時間。
女大生洗澡後在床上睡著，吳男竟在凌晨逼迫她口交，再強制性交得逞，隔天吳男搭計程車載女大生返回宿舍，並給2000元當作餐費。
女大生事後詢問社運朋友，是否有人認識吳男，過程中情緒驚慌失措，還表示自己遇到「社運蟑螂」，直至朋友告訴她要驗傷，女大生才恍然大悟自己遭侵犯而報警。
法院審理時，吳男辯稱沒有和女大生發生關係，反稱女大生栽贓，但法官以女大生清楚說出吳男身上刺青部位，以及具體描述遭性侵過程，因此認定吳男確有性侵女大生。依《強制性交》罪將吳男判刑4年4個月，可上訴。
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