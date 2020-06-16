中印邊界徒手大亂鬥皆有傷亡　印度上校軍官被石頭砸死

▲ 中印軍隊在班公錯的實際控制線（LAC）線上已發生過對峙衝突。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

中央社新德里16日綜合外電報導

印度陸軍今天表示，3名印度軍人在與中國邊防部隊的「暴力對峙」中喪生。印度陸軍官員指出，印中雙方部隊沒有開槍，而是徒手亂鬥。有報導說，印方人員是被石頭砸死。

法新社報導，印中兩大核武強權有長達3500公里邊境線，從未適當劃分，雙方經常發生肢體衝突和對峙局面，但已數十年沒有人員喪命。

英國廣播公司（BBC）報導，據信這是印中雙方數十年來第一次有人員在衝突中喪生。中印曾在1962年爆發邊界戰爭，當時印度蒙受屈辱性失敗。

印度陸軍發言人發表聲明指出：「昨天（週一）晚間發生一場暴力對峙，造成雙方人員傷亡。印度方面的人命損失包括1名軍官及2名士兵。」聲明又說：「雙方高階軍官正在開會以緩和局勢。」

▲ 中印邊境爆衝突，150名士兵大亂鬥「壓在地上打」。（圖／翻攝INH News，資料照片）

一名駐守這個地區的印度陸軍官員告訴法新社，事發現場沒有開火，遇害軍官是一名上校。這位要求匿名官員指稱：「當時沒有開火。沒有使用槍枝。是一場激烈的徒手亂鬥。」

印度斯坦時報（HindustanTimes）引述沒有具名的消息來源說，中印部隊在昨晚衝突中沒有開槍，死者是被石頭砸死的；不過印度陸軍沒有對此加以證實或說明。

中國外交部發言人趙立堅指控，印度部隊「兩度跨越邊界線…挑釁及攻擊中方人員，導致雙方邊界部隊發生嚴重肢體衝突」。中共官媒環球時報總編輯胡錫進推文指稱：「據我所知，中方在加萬谷（GalwanValley）肢體衝突中也有人員傷亡。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）