台中梨山春茶特等獎出爐　18萬起競標！去年海線議員「1斤1百萬」標走

▲▼和平區農會邀請茶葉改良場專家評審茶葉。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府農業局輔導和平區農會舉辦「台中市優質梨山茶品茗評鑑」，有515組農民參賽，16日結果出爐，由31歲的茶二代連瑋民奪得特等獎，榮獲今年度梨山茶王，和平區農會總幹事李順冬表示，將擇日辦理公開拍賣，起標價1斤18萬8千元，他還透露每年得標價都不同，像去年就由某市議員以1斤1百萬元標得。

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和平農會昨天和今天2天舉辦梨山茶評鑑，共有515件參賽，今年防疫因素，評鑑過程並未開放參賽者及民眾到場參觀，由茶葉改良場專家根據茶葉外觀（含形狀及色澤）20% 、水色10%、香氣滋味70%等原則評分。

▲和平農會公布得獎名單。（圖／和平農會臉書）

農業局副局長蔡勇勝表示，為了提高台中製茶技術與茶葉品質，每年都會藉由競賽，讓茶農們彼此觀摩、改進，雖然4月時受到低溫霜害，但參賽件數仍比去年多，可見茶農都看重農會和茶改場的評審背書，賣得好價錢。

李順冬說，雖然曾碰上霜害，但50天後就會再抽出新芽，參賽件數比去年多的原因，一方面是疫情造成景氣不好，部份茶農想藉著參賽得獎，得到農會背書，拉高價格，另一方面也是因疫情得益，因為國內邊境尚未解禁，也就大大減少外國低劣茶葉進口，被不肖茶農混合摻入。

李說，每年特等獎價格，依最終拍賣價有所不同，但都是1斤以18萬8千元起標，他透露，去年就有某個市議員以1斤1百萬元標得特等獎，今年的拍賣日期尚未決定。

除了連瑋民奪得特等獎之外，頭等一獎為施方云、頭等二獎林岳峰、頭等三獎黃名村、頭等五獎黃加棟，頭等獎為沈旻嶒、黃名江、陳秀滿、楊清琴與柒平松，5顆星有陳孟智等26名、4顆星有陳志賢等41名、3顆星有姚振義等161名。

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