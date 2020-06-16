日本石垣市長貼我國旗：釣魚台改名是彼此內部事務不會抗議

▲石垣市長中山義隆16日透過推特指出，改名不是為了主張群島主權，而是彼此的內部事務，他們不會抗議。（圖／石垣市長中山義隆推特）



記者陶本和／台北報導

國民黨立院黨團多次關注日本石垣市議會提案，將釣魚台改名引發的主權爭議。對此，石垣市長中山義隆16日透過推特指出，改名不是為了主張群島主權，包括宜蘭改名是彼此的內部事務，他們不會抗議；同時他也在貼文中附上日本與中華民國國旗。

針對此一爭議的關鍵因素，我外交部指出，中山義隆向我方指出，石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，去年約30起，今年初至今已達10起，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

對此，中山義隆16日透過推特發文指出，改名不是為了主張群島主權，包括宜蘭改名字，都是彼此的內部事務，他們不會抗議；同時，他還在貼文中附上日本、中華民國的國旗。

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