【黃寶慧】慧眼看天下／川普要撤近萬名駐德美軍？　李大中：若成真，德美關係恐降至冰點

新聞節目中心／綜合報導

川普總統的連任之路雖然遭遇多項困境，在國際上還是持續劍指中國。報導指出，川普將推遲原訂6月底舉行的G7高峰會，到9月舉行，同時考慮擴大邀請澳洲、印度、韓國與會，變成G10峰會。外界紛紛猜測，難道是想利用這個峰會，形成「抗中聯盟」嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉在《慧眼看天下》節目透露，美國想圍堵大陸的情況相當明顯，但歐盟各國事實上都和中國大陸，有許多經濟上的往來，因此「抗中聯盟」能否在9月成立？還有待觀察。

在川普積極舉辦G7高峰會的情況下，德國總理梅克爾卻第一個不給他面子，以疫情還沒完全平息為由，拒絕出席原訂在華府舉行的峰會，這讓川普非常不高興，一周之就下令九月前要從德國撤掉9500名的美軍，這人數相當於美國要少掉近1/3的駐德軍力。淡江戰研所副教授李大中，在《慧眼看天下》節目中點出，近幾年德國和美國在許多議題上都出現分歧，尤其兩邊對中國大陸的立場更是天差地遠，年底德國甚至還規劃，要讓歐盟跟大陸開高峰會，種種動作都讓川普相當不滿，因此西方的兩大強權，目前關係的確是相當緊繃。

在軍事方面，美軍一架隸屬海軍的C-40A行政專機，在9日早上由基隆飛進台灣領空沿著西岸飛行，這是4年來美軍首次這樣飛越台灣領空；而在這個消息曝光後，台灣國防部也公布，大陸蘇愷30戰機至少有4架次以上，也短暫進入過台灣西南空域，雙方衝突是否一觸即發？李大中表示，兩邊雖然秀肌肉的動作頻頻，但事實上也都在避免擦槍走火；吳子嘉也認為，隨著美國大選逐漸接近，中美間的軍事角力會越來越頻繁，但發生戰事的機率不大，因為雙方的溝通管道相當完善，可以在衝突擴大前就控制住。

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