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社會 社會焦點 保障人權

38歲男誘姦11歲女！戀童惡狼騙拍私密照　還揪酸民誣她設局仙人跳

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圖、文／鏡週刊

6月5日，桃園地檢署檢察官，針對一起國小女童遭性侵案召開偵查庭，傳喚女童母親說明，她指控一名38歲、有戀童癖的李姓男子，誘姦她11歲的女兒樂樂（化名），因李男是透過網路「獵童」，檢警正擴大追查是否還有其他的女童受害。

樂樂的母親（圖）提到女兒遭誘姦，十分自責，還忍不住哽咽。

▲樂樂的母親（圖）提到女兒遭誘姦，十分自責，還忍不住哽咽。（圖／鏡週刊提供，下同）

樂樂的媽媽向本刊投訴時，提到女兒被誘姦一事，不斷哽咽，十分自責沒有保護好女兒，才會讓李男有機可趁，把女兒當洩欲工具。

李男與樂樂發生關係後，樂樂的媽媽也開始發現女兒的行為舉止有異，例如「洗澡時間越來越長」「長時間盯著手機」、「出外買東西的時間變久」。直到3月初，樂樂的媽媽才意外在女兒手機裡，發現許多胸部、私處的自拍照片，一問之下才知道，這些都是李男要求樂樂傳給他的。

樂樂的弟弟住院時，惡狼也把樂樂帶到醫院的男廁發生性行為。（圖為示意畫面）

樂樂向媽媽坦承，她與李男發生多次性關係，其中幾次還是李男趁樂樂家人不在，侵門踏戶到她家中發生關係，事後李男還帶著她去買避孕藥。更離譜的是，李男甚至還會趁著樂樂外出倒垃圾、買東西等特定時間，在她家附近守候，把她帶到住家頂樓或樓梯間發生性關係。

38歲的李姓男子，利用孩童心智年齡不成熟，屢屢誘騙11歲幼女樂樂（化名）與之發生關係，經樂樂母親趁著樂樂掉手機時，發現手機內竟有多張女兒的裸照，這起事件才曝光，樂樂母親也連忙提告。

提告3個月後，李男還是三不五時出現在樂樂生活圈，樂樂爸媽都快被逼瘋了，不久之後，李男又藉故約樂樂離家，樂樂的媽媽忍無可忍，再度到警局控告李男略誘未成年少女。

李男被告惱羞成怒，以自己被樂樂的親友毆打為由，也對樂樂的爸媽及親友提出傷害、妨害自由、恐嚇取財等告訴。樂樂聽聞後詢問李男為何提告？李男則惡狠狠地說：「妳爸媽要告我，我也要反告，讓妳爸媽一起被關！」

惡狼在網路上故意汙衊女童，不明就裡的網友也跟著罵女童設局仙人跳。（讀者提供）

此外，李男還開了一個臉書假帳號反擊，把自己與樂樂的親密合照、樂樂妹妹的照片公布在臉書上，樂樂意外從臉書私訊發現，李男也用同樣的手法與其他女童來往，才知道他的甜言蜜語其實都是謊言，也終於死心，封鎖李男，從此不再聯繫。

不過，惡夢還沒結束。李男最近還把他與樂樂的對話截圖放上網路，部分網友不明所以，竟然指責樂樂設局仙人跳，導致樂樂身心俱疲、嚎啕大哭，更一直反覆地說著：「我會被他們逼死！」樂樂的家人除了心疼外，也怕李男會做出瘋狂的舉動，痛批李男已經快把他們全家逼瘋了，更不解為何台灣會有法律空窗期？

戀童惡狼李男（圖）沒有固定工作，常用交友軟體尋找未成年少女下手。（讀者提供）

針對戀童惡狼不斷糾纏，律師蔡政峯建議家長，除了報警，也應盡快把惡狼持續與女童發生性行為的證據，如驗傷單或對話截圖交給地檢署，檢察官才能在第一時間，依《刑事訴訟法》規定，以惡狼有反覆實施之虞，嚴重影響女童身心發展等理由，對惡狼進行預防性羈押。

另外，若符合《兒童及少年性剝削防制條例》規定，檢警也可在24小時內，將女童交由縣市主管機關保護或緊急安置。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。


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