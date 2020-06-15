新莊「人面石頭公」遭竊　超狂竊賊大街兜售1億元！還跟在警車後面

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一間有57年歷史的石頭公廟，供奉的「人面石頭公」日前遭竊，當地一位民眾在買早餐時，聽到有人在街上兜售一塊「古董石」開價一億，趕緊報警，警方在押解一名人犯返回派出所途中發現犯嫌，當場盤查起獲人面石，終於讓在外流浪18天石頭公重回廟內。

▲▼新莊有57年歷史的人面石頭公遭竊。（圖／記者陳以昇翻攝）

5月24日中午12時，在新莊區民生街上擁有57年歷史的石頭公廟，發生供奉的人面石頭公神尊遭竊，警方調閱監視器迅速鎖定一名49歲呂姓犯嫌，但他無業又居無定所，難以掌握行蹤。

▼無業呂男推著推著到早餐店兜售一億元天價 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當地一名許姓民眾日前在買早餐時，聽到老闆在談論有一名男子來買早餐時，逢人兜售一塊「古董石」，開出天價一億元，許男直覺有異，趕緊通報轄區派出所，就在警方押解人犯到分局後返回所內途中，見呂男推著推車跟在警車後面，趕緊停車向前盤查。

警方果然在呂男的推車上發現人面石頭公，立刻將他帶回偵訊，依竊盜罪移送並將失竊18天的石頭公神尊物歸原主。廟方特地為石頭公舉辦安座大典，重新恭奉入廟。

腦公！你不可以賴帳喔

▲▼警方循線抓人將石頭公物歸原主 。（圖／記者陳以昇翻攝）