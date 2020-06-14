10年前退神封存！花蓮展示全縣最老義民爺牌位　驗證民間信仰

▲玉里協天宮義民爺牌位雖已退神封存，但可驗證昔日東台灣的民間信仰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

幸福台九從吉安中繼站出發，由北至南延伸，傳承客家歷史文化幸福，縣長徐榛蔚13日出席吉安鄉好客藝術村Hakka生活館開幕的「幸福台九-耕山耕田，桐花若雪，築夢縱谷」地景特展，是由吉安鄉公所特別向玉里協天宮商借極為珍貴的義民爺牌位展示，這片退神的義民爺牌位已經歷年甲子以上，是昔日東台灣義民爺信仰的珍貴見證，展館中也重現柑仔店復刻文化喚起童年記憶。

▲展館中也重現柑仔店復刻文化喚起童年記憶。

文史工作者葉柏強說，好客藝術村裡的這片是玉里協天宮以前供奉在廟裡的義民爺牌位，是花蓮縣目前義民爺牌位最老的一個，1960年代當地玉里客家人多，從西部移請這個牌位至玉里供奉，後因擲筊義民爺決定常駐玉里，玉里協天宮裡的廂房中專門宮奉這片義民爺牌位。10年前協天宮整修，當時將這塊富有歷史意義的牌位退神，保存至文物館中。

▲縣長徐榛蔚聽小朋友合唱團演唱客家歌曲，有感而發認為客家文化要從小扎根。

吉安鄉鄉長游淑貞也表示，隨著時代變遷，心中會懷念起過去那不是很便利，但是卻充滿了濃厚人情味的小賣店，這樣的地方，總是可以提醒著「家鄉」永遠都在等待著他們歸來，而這盞燈照是指引回家的路，更是文明方向的指標，永遠引領人們回到家的一盞溫暖明燈。

徐榛蔚百忙之中參加開幕式，聽著小朋友合唱團演唱客家歌曲，徐榛蔚有感而發，認為客家文化要從小扎根，要從家開始，從歌謠中學習。縣長也不忘關心前來參加開幕式的鄉親，雖然目前疫情解封，但天氣越來越熱，出門走動還是記得多補充水份，照顧好身體。

►偷偷分享少女秘密！