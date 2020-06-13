陸試行「大額現金管理」　存取42萬元以上就要登記

▲大陸央行強調新規不會影響一般人的日常生活。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行近日開始試點實施「大額現金管理」，私人帳戶存取最低10萬元人民幣（約42萬元新台幣）就要登記。大陸央行強調，此舉是是為了打擊犯罪，維護國家經濟金融安全，不會對公眾日常經濟活動造成影響。

「大額現金管理」試點為期兩年，將於7月先在河北省實施，10月起推廣至浙江省及深圳市實施，對私人帳戶管理的起點分別為河北10萬元（約42萬元新台幣）、浙江省30萬元（約125萬元新台幣）、深圳市20萬元（約84萬元新台幣），對公帳戶管理的起點為50萬元（約210萬元新台幣）。

大陸央行指出，試點的主要任務是全面規範銀行業金融機構大額現金業務，包括明確大額現金存取業務管理範圍、規範大額取現預約業務、建立大額存取現登記制度、建立大額現金業務風險防範制度、建立大額現金分析報告制度、建立大額現金業務監督檢查制度。

大陸央行提到，同時，也要探索大額現金綜合管理措施，其中包括，特定行業企業大額現金交易記錄及報告、特定行業企業大額取現及用現管理、個人帳戶大額用現管理、個人現金收入報告、大額現金出入境監測等。

大陸央行表示，新規範主要是為了打擊犯罪、維護國家經濟金融安全，因為現金具有不記名、不可追蹤等特點，大額現金容易為貪污腐敗、偷逃稅等洗錢犯罪行為和地下經濟活動提供便利，可能危及國家經濟金融秩序和安全。

大陸央行強調，大額現金管理新規不會明顯影響到社會公眾日常經濟活動，因為目前現金、移動支付等支付方式多且應用廣，多元化支付方式能夠滿足絕大多數社會公眾日常生産生活的需要，且大額現金管理金額起點設置經過調研論證，高於絕大多數社會公眾日常現金使用量，只要客戶依規履行登記義務，大額存取現金並不受到限制。

大陸央行還說，對於有實際正常需求的公眾，銀行業金融機構也會提前做好現金服務保障措施，正常的經濟活動並不會受到明顯影響。