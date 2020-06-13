女倒車想禮讓！　清潔隊員突跳車不爽譙嗆「沒打妳就不錯了」

▲清潔隊員不滿張婦到車速度慢，就下車怒踹張婦車門。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

桃園市龍潭區一名張姓婦女8日傍晚，行經中興路附近意外巧遇垃圾車，當下張婦想倒車禮讓，但垃圾車清潔人員卻突然火氣上頭，跳下車就是一陣狂罵，甚至直接伸腳怒踹張婦的車，導致張婦紅色轎車留下明顯的腳印，車門還被踹凹了。

這起糾紛發生在8日晚間18點20分左右，張婦開車行駛於中興路63巷23弄時，迎面遇到一輛垃圾車，當下清潔人員要求張婦後退以免影響執行任務，但就在張婦倒車時，其中一名清潔人員竟嫌張婦速度太慢，還嫌讓出的空間不足夠垃圾車通過，便爆氣跳下車開始發飆。

從目擊者提供的影片中可看到，清潔人員邊嚼檳榔邊抽菸，對著張婦瘋狂叫囂，張婦當下表示「很害怕，大家可否冷靜談話？」該清潔人員竟反嗆：「怕什麼怕？那你有沒有ㄘㄨㄚˋ尿、ㄘㄨㄚˋ屎？」

當被指控踹車時，該清潔人員竟開始裝傻，不僅死不認帳，還硬ㄠ：「哪裡凹下去？那是你自己撞的啊！你腦子有問題是嗎？」最終索性怒飆三字經，更語帶恐嚇說「沒打你就不錯了」、「那就跟我進沒有監視器地方啊」。

雖然之後清潔隊坦承疏失並道歉，但張婦嚥不下這口氣，目前已到警局報案，打算提告毀損和妨害名譽。

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