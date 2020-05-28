苗栗泰安山區巨石崩落！　飯店工程車停路邊...轉眼剩半台

▲近日因鋒面影響，苗栗山區落石不斷，泰安鄉苗62線1處山壁土石崩落，砸毀1輛廂型車，所幸無人傷亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

近日因受梅雨鋒面來襲，苗栗山區降下間歇性大雨，土壤飽和容易造成土石鬆脫，苗栗縣泰安鄉苗62線10公里處，27日下午傳出落石崩落砸中1輛廂型車的意外，造成車輛半毀，幸好無人員受傷，警方也提醒用路人行經山區時應多多注意路況。

大湖警分局龍山派出所表示，27日下午2時許接獲民眾報案，指稱在苗62線10公里處靠山壁路肩，有大量土石崩落，所長彭文正、警員陳啟瑞立即前往處理；抵達時發現1輛廂型車遭落石擊中右半邊損毀，所幸無人傷亡；另外旁邊的變電箱也被大石砸的歪七扭八，警方立即聯絡泰安鄉公所及相關工程單位派人前往清理落石。

民眾表示，這輛被砸毀的廂型車為附近1間飯店的工程車，員工把車停放在路邊準備到附近施工時，突然土石大量崩落，根本來不及把車移開，大大小小的石塊就將車砸得面目全非，所幸沒有員工在車內，沒有造成人員受傷；警方隨後也在落石地點前後放置交通錐、警戒線、爆閃燈，提醒用路人注意安全。

・被譽為「毛孔吸塵器」

►國道警深夜處理連環撞一半！後方車突追撞 「緩撞車」成功救了22人

►太神！苗栗自小客過彎撞電箱「空翻一圈」落地 3人都沒事