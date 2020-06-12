滋養心靈的時代庭師「日本藝術家栗林隆 」

日本藝術家栗林隆（Takashi Kuribayashi）探索了劃分人類文明與自然世界的彊畿，他的作品注視著福島核災事故後的受限區域（restricted zones）或失控區域（no-go areas），面對這些無法恆常存在又不可見的邊界，栗林隆開始投入調查，並讓這道無形邊界變得可察，而運用藝術裝置，編織了一條新的時間流。

栗林隆在創作中警示了近年人類面臨的真實情況，這當中包括肆虐全球的COVID-19傳染病以及必須的社交距離等等詭譎時代現象，人類於此體驗到一種可見與不可見的邊界，藉此和他人保持安全距離，縱然這並非身而為人的天性。

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其最新藝術創作帶領栗林隆自身去廓清日文中「庭師」的特質，所謂庭師，是指花匠或造園師，對他來說，作品讓他憶起庭師身影，喻比或勾摹一種心靈園丁（a gardener of the mind）意象。庭師滋潤澆灌了城市孩子的心靈，並協助孩童與青年人培植自身意識，他們就是自己可以抽芽與茁長的種籽。他的作品是種溫柔呼喚和提醒，是應該留些時間觀照自身，並放緩腳步重新凝覷我們是誰，以及想要成為怎樣的人。

圖文來源／Trendland

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