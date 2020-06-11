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美國多地哥倫布雕像被毀 稱要為美洲原住民討公道

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▲麻州首府波士頓，哥倫布海濱公園內的哥倫布雕像遭人「斬首」。（圖／達志影像／美聯社）

麻州首府波士頓，哥倫布海濱公園內的哥倫布雕像遭人「斬首」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

非裔男子佛洛伊德之死在美國點燃了反種族主義的烈火怒潮。 最終，違把火燒到了哥倫布的身上。《紐約時報》報導，儘管各地政府對於是否要拆除當地的哥倫布雕像仍然存在著爭議，但民眾已經等不及官方的結論，率先動手。

明尼蘇達州首府聖保羅市州議會大廈前的哥倫布雕像，日前被民眾推倒。聖保羅市跟「佛洛伊德之死」案發地明尼阿波利斯市隔河相望，被稱為明州的「雙子城」，也是這次美國最早爆發示威遊行的城市之一。影片請這這裡 

哥倫布雕像被推倒後，許很多民眾聚集在雕像周圍跳舞慶祝。在維吉尼亞州首府李奇蒙，市中心的一座哥倫布雕像被示威者推倒、焚燒後，丟入湖中。影片請看這裡

「美聯社」報導，推倒雕像的示威者自稱是在為美洲原住民討公道，認為美洲原住民的悲劇始於哥倫布的「發現新大陸」。

在麻州首府波士頓，哥倫布海濱公園內的哥倫布雕像遭人「斬首」。6月初，這座雕像曾被人潑上紅漆，基座也被人寫上「黑人的命也很重要！ 」字樣。影片請看這裡

之前在美國請願網站change.org上，許多民眾發動請願要求拆除特定地點的哥倫布雕像。在給紐約市長白思豪的請願書中，請願者寫著：「哥倫布謀殺、奴役、強姦、掠奪並摧毀原住民和黑人。他不應該再因為掠奪土地、同時在美國歷史性野蠻行為中扮演重要角色而受人尊敬......新的雕像應該致敬萊納佩人(Lenni-Lenape，美洲原住民)，他們才是紐約市的第一批住民。」

哥倫布雕像陸續被毀事件隨即在社群媒體上引發了激烈討論。一名自稱是美洲原住民的網友在推特上諷刺地表示「要分享自己的想法和感受」，並配了一張(向哥倫布)比中指的照片。

美國右翼新聞網站「每日電訊」(Daily Wire)評論員沃許(Matt Walsh)表示，哥倫布是西方文明歷史上「最重要」的人物，那些拆毀哥倫布雕像的「無路用」白癡裡，沒有誰能比得上哥倫布的成就。可嘆現在到處都是一些不懂感恩的愚蠢小孩！

有網友認為，哥倫布的確應該為美洲原住民遭到的大屠殺負責。不過的理由卻是：哥倫布在返回英國後本來可以說自己「差點掉到地球邊緣」，卻偏偏要宣揚美洲是塊「部落十分原始，但很值得剝削」的土地，因此哥倫布是個百分之百的混蛋。

需要說明的是，上述說法有誤。相信地球是圓的哥倫布， 當初確實曾遊說英國女王支持他的大航海計畫，但遭到拒絕。後來是西班牙女王資助了他，所以每次返航時哥倫回到的地點都是西班牙，而非英國。

德州共和黨反華參議員克魯茲(Ted Cruz)，在推特上形容推倒哥倫布雕像的人是「美國的塔利班」。有人跟克魯茲看法一致，認為摧毀雕像的人，都是「伊斯蘭國」、凱達組織和塔利班恐怖組織之徒。

英國《標準晚報》7日報導，英國也入反種族歧視怒潮，倫敦議會廣場上的邱吉爾紀念雕像遭示威者塗鴉，被寫上「種族主義者」字樣。

英國《普利茅斯先驅報》周二(9日)報導，英國示威民眾正在要求移除英國著名海盜法蘭西斯․德雷克的雕像，理由是德雷克曾從事販奴貿易。德雷克最有名的事蹟，就是曾率領私人船隊幫助英國擊敗了西班牙無敵艦隊，因此獲封勳爵。

《約克郡早報》9日報導，英國里茲市伍德豪斯莫爾廣場上的維多利亞女王雕像，也被人噴上塗鴉：「種族主義者、殺人犯、奴隸主」。

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