監院人事慢半拍、撐香港沒下文　民眾黨批執政黨推拖拉

▲民眾黨質疑，執政黨放任重要議案拖延，監察院人事慢半拍，撐香港的人道救援方案也尚未公布。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院預計於6月中下旬召開臨時會，民進黨團將處理NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，「農田水利法」、「國民參審法」等法案，以及前瞻二期預算等。民眾黨立院黨團11日召開記者會，喊話重要議案勿再拖延，總召賴香伶直言，不只監察院人事慢半拍，口口聲聲撐香港的人道救援方案也尚未公布。

賴香伶指出，監察院人事任期7月底屆滿，然而監委名單遲遲尚未給予各黨團；相較同樣在7月屆滿的NCC委員名單，於4月就已提出，考試院委員8月底任期屆滿，也在5月提出人事名單，「監察院人事拖沓，嚴重壓縮各黨團評估、研究的時間，疑似意圖使各黨失去實質監督權。」

▲民眾黨團總召賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

副總召張其祿則說，執政黨一直說要挺香港、撐香港，陸委會2周前曾答應1周內會提出人道救援方案，但都是只聞樓梯響，到今天黨團召開記者會，還是沒看到方案提出。昨天（10日）再次向陸委會詢問方案內容，陸委會依然含糊帶過，沒有正面回應。

張其祿指出，適逢香港反送中1周年，12日、13日民間團體將在西門與自由廣場舉辦紀念活動，計畫提出成立監督機構訴求，讓民間代表能夠參與，實質推動援助庇護措施，「相較於民間力量，執政黨的行政效率依舊落後」。

▲民眾黨團副總召張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團表示，此次臨時會應再討論港澳條例18條修法，自從香港版國安法通過後，香港目前的狀況日漸緊張，為了體現台灣真的能與香港站在一起，應該要透過港澳條例18條的修法，讓援助過程能更加制度化。

目前行政院定調用專案方式處理港人庇護問題，但沒有一致標準，若需要庇護的人數開始增加，可能無法及時處理，將其法制化才能真正幫助到更多的香港人。

民眾黨也提到，黨團提出的港澳條例18條修正內容，包括新增因宗教、性別、性傾向等等原因受到迫害的香港或澳門居民來台受庇護；面對國民擔心中國人透過港澳條例入境台灣的問題，黨團也提案增列，主管機關接獲庇護申請後，應邀集相關機關代表、專家進行實質審查。民眾黨團呼籲政府，只有修法才能真正達成撐香港的訴求，應於臨時會進一步討論。

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