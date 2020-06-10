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美批中致力軍事競賽！俄羅斯稱「勸不動中國」：拒參加核武討論

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▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國希望透過俄羅斯，邀請中國參與核武協議的討論。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國和俄羅斯在2010年簽署的核武協議將在2021年到期，在美國總統川普退出多項軍事協議之後，該協議被認為是最後一個還沒作廢的、依舊能約束美俄雙方核武的協議。基於反映新時代的特點，美國希望透過俄羅斯邀請中國參與協議的討論。然而，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Ryabkov）坦言「勸不動中國」。

據《法國國際廣播電台》報導，自從川普上任後，美國宣布陸續退出《中程核飛彈條約》（INF）、《開放天空條約》（OST）、伊朗核協議（JCPOA）。在接下來的美俄談判當中，首當其衝的就是即將在明年到期的條約。

美國在5月時表示，該條約有諸多弱點，尤其在中國的問題上，因此希望邀請中國也加入這場核武條約的討論，川普不想要一個「不能反映新時代特點」的協議。美方談判官還指責，中國就像俄羅斯一樣，致力於武器競賽，希望透過增強核武能力，來威脅美國和美國的盟友。

▲▼核武。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Ryabkov）9日表示，俄羅斯不期待未來中國的立場有什麼變化，俄羅斯勸不動中國加入討論，不知道美國是否覺得和俄羅斯討論這個協議依舊有必要，又或者美國認為中國的參與是這次談判的前提。

根據武器管制協會（Arms Control Association）的數據統計，截至2019年，美國和俄羅斯擁有的核彈頭各自都超過6000個，中國擁有290個，法國擁有300個，英國200個。

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