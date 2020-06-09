退休大使在台中偏鄉小學教英文　盼縮短城鄉差距、強化國際視野

▲夏立言展示用地圖看世界。（圖／對外關係協會提供）

記者黃巈禾／綜合報導

對外關係協會會長夏立言及常務監事梁英斌夫妻，於6月3日至5日，前往台中偏鄉的兩所國民小學，梨山國小、平等國小，進行3天2夜的偏鄉英文教學。夏立言與梁英斌認為，退休大使參加協助偏遠地區學校教學實施計畫，有助縮短城鄉差距，讓偏鄉學童有機會拓展國際視野。

夏立言曾任外交部政務次長，駐紐約辦事處處長（大使銜）、駐印度代表。梁英斌為我國駐越南、駐南韓代表，退休前為外交部外交及國際事務學院副院長，其夫人尚孝純現為政大資訊管理學系教授兼商學院副院長。這樣高水準的師資安排，很可能是台灣小學強化國際觀教育的首例。

▲梁英斌（右）與妻子尚孝純（左）向學童講解網路上的世界。（圖／對外關係協會提供）

近幾年，對外關係協會陸續於大專院校開設國際及外交事務相關課程，遍布全台，這次對外關係協會利用指定捐贈款，與台中市政府合作推動「退休大使協助偏遠地區學校教學實施計畫」，部分課程與國立政治大學國際經營管理英語碩士學位學程學生共同規劃設計，內容豐富多元。同時，透過夏立言牽線，富永安股份有限公司亦捐贈若干英文書籍，讓偏鄉孩童也能有更豐沛的資源與國際接軌，將國際觀教育向下紮根。

夏立言表示，最主要是希望透過和偏鄉學童的近距離互動，給他們一些啟發，增加探索國際的信心與興趣。

▲學生向尚孝純發問。（圖／對外關係協會提供）

對外關係協會一行三人亦於活動後拜訪台中市府陽明大樓，與教育局、觀旅局、農業局、原民會、國際科等與官員分享交流。台中市副市長令狐榮達表示，感謝對外關係協會的協助與合作，未來亦會擴大退休大使偏鄉教學計畫，使更多台中市偏鄉小學的孩童獲得這樣寶貴的知識。

▲對外關係協會一行拜訪台中市政府。尚孝純副院長（左四）；梁英斌（左五）；夏立言（左六）；令狐榮達（圖／台中市政府提供）

夏立言與梁英斌認為，退休大使參加協助偏遠地區學校教學實施計畫，有助於縮短城鄉差距，讓偏鄉學童從小也有機會拓展國際視野，而他們的駐外經歷，有助於增進孩童對國際多元文化了解的深度與廣度，是件非常有意義的事情。

▲尚孝純（後排右六）與梁英斌（後排右五）與課堂小學生合影。（圖／對外關係協會提供）

夏立言亦於活動結束後表示，原住民小朋友實在太可愛了，對所有講授與互動的內容充滿好奇心，勇於發問，遠勝國內許多大學生，但教育的城鄉差距也實在太大了。

夏立言對台中市政府的推動，讚譽有加，並深覺此行見到的每一個人，包括校長、老師、農場場長、市府官員等，都充滿著愛心，全心投入服務，令人感動，希望下次很快可以和他們以及學童們再續前緣，並且將類似計畫逐漸擴大，讓更多現任、卸任駐外官員可以和台灣的偏遠小學學童多多互動，帶給他們新的視野、新的想法。

▲對外關係協會與全體學童合影。（圖／對外關係協會提供）

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