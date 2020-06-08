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直播主衝許崑源墜樓現場「求抖內」！ 　四叉貓痛批反遭韓粉「冷回8字」

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數名韓粉在高市議長許崑源墜樓當晚前往事發現場，其中陳品宏（右）被指控開直播還收抖內，是在消費死者。（翻攝自陳品宏YouTube）

▲數名韓粉在高市議長許崑源墜樓當晚前往事發現場，其中陳品宏（右）被指控開直播還收抖內，是在消費死者。（翻攝自陳品宏YouTube）

圖文／鏡周刊

高雄市長韓國瑜6日晚間確定被罷免後，高雄市議長許崑源於當晚9時許被發現在自家墜樓身亡，時機敏感再度引發眾人議論，藍綠雙方都呼籲勿消費死者，不過網紅四叉貓卻發現，竟然有挺韓的直播主在事發當天半夜，直接前往殯儀館開直播，同時還開放「抖內（意指贊助）」，甚至還有人跑到案發現場直播，他痛批這樣的行為才是真正在消費議長之死。

高雄市議長許崑源生前多次大力挺韓，而在韓確定被罷免後沒多久，他只轉貼了韓的罷免聲明，並寫下「這一次，誰會是贏家」沒多久後就被發現在自家社區大樓墜樓身亡。

由於時機敏感，引發藍綠雙方各種議論和指控，許多人也希望在警方調查結果出爐前勿隨意揣測、不要消費逝者。網紅四叉貓7日則po文指控，有些挺韓直播主很惡質，一邊說不要消費議長之死，結果卻半夜跑去殯儀館開直播。

四叉貓表示，想緬懷議長開直播OK，但開「抖內功能」（意指開放觀眾給予贊助金）就有問題了吧？有些直播主好歹懂得尊重死者，在事發現場有暫時關掉抖內功能，「那過幾天議長告別式要不要在靈堂前開直播賺抖內金？」

四叉貓痛批，跑去事發現場開直播收抖內金的那些直播主，才是真的在消費議長之死，隨後還附上當晚有到現場開直播的頻道資訊，以及總共賺取的金額數量。曾被本刊報導揭露，打著挺韓大旗四處吸金的直播主陳品宏就是其中之一，陳品宏在當晚前往許崑源墜樓的現場開直播，共收到9,865元的抖內金。

四叉貓說，他是為了藍營好才罵這些直播主，在他po文後其中一名的直播影片已經關閉聊天紀錄了。他更預告，等告別式時這些人絕對會拿著手機去靈堂前直播並開抖內，「到時候場面說有多難看就有多難看」。

被指控消費議長之死，陳品宏也透過影片回應了，表示他被黑不是一天兩天的事，還嗆四叉貓講的話能當新聞，「媒體不就太low了」，還說那些人在黑他的同時也別忘了自己怎麼賺錢的，「不要有臉說別人，忘了自己靠什麼在吃飯」，還強調「君子愛財，取之有道」。

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