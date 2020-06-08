飛行是國家為我培養的專業！　施建誠轉換跑道發揮海鷗慈航精神

軍聞社／記者周昇煒臺東報導

「我感謝國軍及空軍培養我飛行及搜救的技能，我希望能把我的經驗及飛行的技術，傳承下去並發揚光大。」服務於空勤總隊的施建誠，曾經是空軍救護隊飛行員，他嚮往在空中飛行，更希望發揮飛行、搜救經驗，守護國人。

施建誠自尉階開始就在空軍救護隊任職歷練，從第一線飛行員到中校處長期間，參與執行國家近20年來，包括九二一（震災），莫拉克（風災）、賀伯（風災）、梅姬（風災）等重大災難搜救、空中物資轉運等任務，拯民於水火，同時也讓他的飛行經驗更加成熟。

親身參與過多次的生離死別，憑著一份對飛行及搜救的執著，施建誠退伍後轉往空勤總隊繼續擔任飛行員，執行空中救護、空中運輸、空中觀測偵巡、空中救難及森林滅火等任務，他懷抱著吸收新知的心情不斷學習，也在工作中獲得成就與滿足。

不論是過去在空軍救護隊或是現在的內政部空勤總隊，每次施建誠執行飛行任務時，都是在天氣狀況不佳或是高風險區域的情況下實施，危險性可想而知，但他一直秉持「將心比心」的態度，將每個船吊或是山難的待救者當作自己的親人，鼓勵自己及全體機組員一定要盡全力完成救難的任務。

「飛行是國家為我培養的專業，我的責任就是盡自己所能，回饋國家。」施建誠希望用自己滿腔的熱情，勇敢翱翔空中，延續海鷗慈航精神，持續守護家園。