文華東方資遣207人！勞資達成共識　7月6日前屢行協議

▲台北文華東方酒店。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北五星級飯店文華東方酒店5月底無預警宣布資遣客房部員工，引起各界關注這起大量解僱勞工案，台北市勞動局長陳信瑜6月8日證實，資方已於6月5日下午1時30分回復表示，勞資雙方於5月29日透過自主協商達成共識，並於公司內部公告，確定員工最後工作日期為6月27日205人、6月30日2人，相關資遣條件預定7月6日以前履行完成，此次解僱人數共207人，勞動局將就資料內容予以審查。

陳信瑜進一步指示，北市勞動局在公司被媒體披露有大量解僱情形當下，即同時啟動對資方勞動檢查與對勞工就業資源的說明協助，經5月29日勞動檢查結果顯示，2月至4月薪資、加班費等沒有拖欠，勞動局後續將持續關注資遣費支付情形，勞工如有權益爭議，可向本局提出爭議調解；台北市就業服務處也將在6月15日赴公司辦理就業資源說明及提供25家廠商職缺媒合，提供勞工即時直接的支持，期待員工能把握機會，讓工作不中斷。

對於事業單位因疫情影響營運需大量裁員，是否符合天災、事變或突發事件，無須受限大量解僱勞工保護法規定60日前通報一節，陳信瑜局長特別提到已於6月2日函請勞動部解釋，惟目前尚未接獲回復，呼籲中央盡速釋疑，以便地方政府得以依循。