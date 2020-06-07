大馬歌手「在台吸毒通緝」落網　裝瘋賣傻惹怒警：你以為你是影帝啊

▲馬來西亞歌手丘沁偉（白色拖鞋者）因吸食毒品沒去接受勒戒遭發布通緝，警方本月5日在士林區福德路逮捕丘男並送往戒治所觀察勒戒。（圖／周刊王提供）

圖、文／CTWANT

馬來西亞籍歌手丘沁偉去年12月因吸食、持有安非他命遭警逮捕，經法官裁定觀察勒戒，但他卻遲遲未到案執行，檢察官發布通緝後1個多月，本月5日警方在士林住處逮捕丘到案，檢察官諭知移送戒治所勒戒，他竟裝瘋賣傻，經醫師確定是裝病，現已入所接受勒戒。

29歲歌手丘沁偉在台念大學，綽號「暖聲熊男」，2009年間發行單曲在數位平台播放，並未發行實體專輯，去年7月間年中，曾因積欠攝影師拍攝MV的款項鬧上新聞，但他否認欠款百萬，並指有按月還款。

而丘男去年12月間因持有毒品安非他命遭警逮捕，尿液呈陽性，檢察官向法院聲請觀察勒戒獲准，直至今年3月，丘一直未到案執行躲藏在朋友家中，警方前天下午4點在他的住處逮人。

丘見警察上門先質疑員警有沒有搜索票，但警方告知通緝犯身分，立刻被帶回警局，丘擔心遭勒戒最長可達2月，一下說自己發燒、癲癇，還說自已是被陷害，到地檢署後又說躁鬱症發作，檢察官為了確定丘的身體狀況，還請員警將他送往醫院醫治，前後折騰了6、7個小時才確定是「裝病」，氣得警方嗆「你以為你是影帝啊！」

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