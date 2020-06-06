王瑞德加告270名韓粉！收入全捐「紙風車」…加碼請高雄人吃冰

▲資深媒體人王瑞德已提告超過1000名韓粉。（圖／記者洪正達攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜確定罷免，最終贊成票數93萬9090票遠超57萬4996人的門檻。資深媒體人「打韓高手」王瑞德表示，他已告超過1000名韓粉，在看到紙風車劇團火災的新聞後，決定讓被告的韓粉將錢捐出，否則絕不撤告。

紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠「風之藝術工作室」被大火燒毀，損失至少5000萬元。對此，王瑞德在節目「新台灣加油」上表示，他已經提告超過1000名韓粉，最近整理資料會再提告270人。

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王瑞德指出，他除了將第一波告韓粉得到的錢拿去旅遊之外，其餘的都決定捐出來，目前有20名韓粉的賠款全都捐給國際兒童文教基金會，考量到疫情捐錢人數變少，所以決定讓韓粉將錢捐給對孩子有益的紙風車劇團。

王瑞德說，他會將提告得到的錢都捐給紙風車，且為慶祝韓國瑜遭罷免，下禮拜天（14日）在高雄駁二特區請高雄人吃冰，「高雄人，真驕傲！我們致上對高雄人最高敬意！沒有韓粉的高雄最美麗最熱情！高雄我愛你！」

網友看完紛紛留言，「真的跟韓總發大財的人」、「王這舉動滿不錯的，支持」、「可以吃冰了XD」、「他之前大多捐給兒童之家了，唯一賺的是一次旅遊的錢，其他都捐掉了」、「紙風車的設備付之一炬，正需要愛心人士的捐款」、「難道瑞德恐成最大贏家 名利雙收」。

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