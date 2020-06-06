獨／四叉貓「複製韓國瑜模式」下午先吃汕頭火鍋！WeCare志工曝辛酸全哭了

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

罷韓投票6日下午4時準時結束，然而開票僅72分鐘，同意票就達門檻57萬4996票，正式宣告罷免成功，韓國瑜也成為台灣史上第一名被罷免的市長。對此，PTT女神、網紅四叉貓稍早於 WeCare總部接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時開心表示，終於不用再跑韓國瑜場子！也透露下午2點至4點時已經去吃汕頭火鍋，「提前」慶祝罷免成功。

▲網紅四叉貓開心表示，終於不用再跑韓國瑜場子。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

由於韓國瑜於今年1月落選總統大選後，臨時取消國際記者會放鳥所有記者，被發現原來是去吃汕頭火鍋，對此，四叉貓開心表示「他要複製韓國瑜模式」去同一家店吃汕頭火鍋，還特別提到，他於2個星期前就訂好位了，稍早還沒公佈票數，就先去享用汕頭火鍋了「提前慶祝成功罷免韓國瑜」。

▲民眾搶著與四叉貓合照。

四叉貓還說，「終於不用再跑59場」，不用再見到韓國瑜，大喊「累死了」；而 WeCare總部前的群眾見四叉貓現身，爭先搶著拍合照，現場氣氛相當歡樂，另外有民眾問四叉貓是否瘦了，他則幽默回應「沒胖過」。

▲WeCare志工喜極而泣，訴說這段時間的心路歷程。

除了歡樂氣氛外， WeCare總部旁還另有感人畫面，《ETtoday新聞雲》記者訪問到兩名WeCare志工，她們表示，擔任志工以來，從寒流到酷暑一路以來遭受韓粉無禮的謾罵，累積的艱辛如今終於獲得甜美的果實，順利罷免，對此，她們只想跟韓國瑜說「你可以睡到中午，好好休息了，謝謝韓國瑜讓我們知道民主的可貴」，說完兩人搭肩喜極而氣，高興喊著「高雄人真的贏了」，場面令人感動。

▲▼楊先生生日與罷免韓國瑜投票同天。



另外，一名楊先生向記者表示，今天剛好是他生日，而生日願望中他許了2個願望都與成功罷韓有關，開心表示，2個願望都完成了！他提到，想罷免是覺得高雄變得比以前還不好，如今罷免成功，他相信未來高雄會變成更好；另一名阿伯則是6月19日生日，也在一旁激動喊著，成功罷免韓國瑜就是「最棒的生日禮物」。





▲這名阿伯生日將近，對他來說成功罷免韓國瑜是最棒的生日禮物。