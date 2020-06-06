老婆傻回「我在和平路路上」！7分鐘跳針對話曝…人夫懷疑人生：還要去載嗎

▲八德和平路街景。（圖／翻攝自google map）



記者黃可昀／綜合報導

不少女性天生方向感不太好，因此鬧出很多迷路笑話。一位人夫昨晚要出門載老婆回家，對方只說自己在「和平路路上」，但沒有說是在哪個路段，也說不出明顯路標，兩人鬼打牆7分鐘還是沒結論，老婆最後甚至說「我旁邊有很多磚頭」，讓他無奈PO文，「我這樣還要出門去載老婆嗎？」

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▲老婆也是盡力了。（圖／翻攝自爆怨公社）



人夫在臉書社團《爆怨公社》貼出對話紀錄，老婆一開始說自己位在和平路上等，但也不知道自己在頭還是尾，只知道這條是和平路，原PO原本心平氣和地問，「和平路哪邊？」老婆傻回，「和平路的路邊」，而且還一派正經，完全不覺得自己的回答有什麼不對。

後來原PO換個方式，問老婆身邊有什麼明顯地標，結果對方回應，「我旁邊有很多磚頭」，還俏皮地附上磚塊小貼圖，讓原PO快要崩潰，和平路這麼長一條根本不知道老婆在哪裡，無奈地問，「有沒有7-11或是全家啦X！」

對話曝光後引發廣大網友共鳴，目前已超過1.2萬人按讚，紛紛笑回，「我覺得你可以跟你老婆手機直接定位，目的不是為了抓姦，是為了不迷路」、「我在和平路，看得到天空有星星，馬路上有車子在過，有人在走的地方，這樣了解？」、「跟路癡問說你在哪就是你最大的錯了」。