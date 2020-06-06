　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一家4口遭「狂捅」滅門！兇嫌逗留現場吃雪糕、上網...警懸賞2000萬緝兇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／朝日新聞）

▲世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／翻攝朝日新聞）

圖文／CTWANT

日本踏入令和時代，然而多個平成未解決的案件至今未能「沉冤待雪」，其中「千禧最後懸案」更是曲折離奇，堪比懸疑小說。2000年12月31日，千禧年最後一天，一位住在東京都世田谷區的老婦人正在家中，等著住在隔壁的女兒把孫子和孫女送過來家裡。明明到了該來的時間，卻遲遲不見他們，老婦人打了通電話到隔壁，卻沒有人接電話，因此她拿著備用鑰匙到隔壁一探究竟。

世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／朝日新聞、家屬提供）

▲世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／翻攝自朝日新聞、家屬提供）

老婦人推開大門後，竟然發現女婿宮澤幹男（44歲）倒在往二樓的樓梯口，失去生命跡象。慌張的老婦人沒有先報警，因為擔心其他人安危先是走到二樓，發現女兒宮澤泰子（41歲）抱著孫女宮澤妮娜（8歲），然而2人早已喪命，身上還有多處刀傷，而孫子宮澤禮（6歲）則是在房間內被勒斃，老婦人於是趕緊報警。

警方原以為這是一起強盜入侵殺人案，但調查後發現疑點重重。警方推斷兇手在30日晚間從2樓廁所的氣窗進入宮澤家，在行兇後沒有急著離開，反而在屋內待了一陣子。警方發現，兇手先將自己和宮澤幹男搏鬥時傷及見骨的右手，以軍人的包紮法處理傷處，所以推斷兇手可能有軍事背景。在男童遇害的床邊也有兇手的鞋印，除此之外，案發現場有許多兇手用來止血的物品，例如衛生棉和毛巾等，現場還留有大量指紋。

另外，兇手打開宮澤家中的冰箱，吃了裡面的哈密瓜、4盒冰淇淋還有一罐麥茶，兇手還使用了宮澤家的電腦。根據上網紀錄，兇手共瀏覽了大學研究室和科學技術廳等學術網站，同時還嘗試預約「四季劇團」的票。

日本警方有公布兇案現場平面圖。（圖／朝日新聞）

▲日本警方有公布兇案現場平面圖。（圖／翻攝自朝日新聞）

兇手事後拿走宮澤泰子的15萬日圓，不過奇怪的是，書房中最明顯的6萬日圓卻是紋風不動。兇手在案發現場還留下行兇的刀子、沾有血液的運動上衣、夾克、運動鞋、帽子和一個深綠色腰包，裡面有著可能來自美國南加州的沙土。大量的線索，讓日本警方原先以為可以輕鬆破案，然而，這一切並不如想得那麼簡單。

透過血液檢定，警方發現兇手為A型，另外嫌犯有著南歐的血統，這種血統在日本非常少見，因此警方朝「外國人或混血兒」的方向找尋兇嫌。雖然犯人留下大量指紋，但是當時日本的指紋資料庫並不完善，因此也無法依指紋找到兇手。

嫌犯留下大批物品但卻因為過於普遍難以追蹤。（圖／朝日新聞）

▲嫌犯留下大批物品但卻因為過於普遍難以追蹤。（圖／翻攝自朝日新聞）

至於留下的物品呢？嫌犯留下的物品都是在日本大量販售的，唯一奇特的是兇嫌留下的鞋子。這雙鞋子是英國品牌「Slazenger」，尺寸為44吋，只有南韓或英國才可以買到較大的尺寸，因此警方判定嫌犯可能是韓國人或是外國人。

儘管有著大批證據，日本警方也和國際刑警、南韓警方和中國大陸方面合作，甚至開出歷史上最高的懸賞金，從原本的300萬日圓，到2014年又追加到2000萬日圓，接近600萬台幣，但經過了19年，仍然沒有找到一點蛛絲馬跡。

延伸閱讀
恐怖「屍傳人」！古法下葬8個月大染疫男嬰…12名族人慘確診
怪病纏身！15歲女星「頭髮全掉光」…勇敢公開光頭長相
MLB球員減薪數十億美元　仍談不攏開季條件

ET快訊
陳其邁一身休閒燦笑投票！　「平頭白T帥兒」搶眼
2男國小投票所前架攝影機　警查出身分勸離
快訊／拜登獲得民主黨總統候選人提名　正式對抗川普
期間限定！全聯+0元多一件　家樂福滿千送9折券
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

花6000萬買棒棒糖給學生「每人3根」配藥吃！馬達加斯加教育部長被解雇

美鎮暴警推倒7旬老翁　「頭部爆血倒地」仍旁觀！57警怒退特殊小組抗議

快訊／美媒：拜登正式獲得民主黨總統候選人提名　激烈對抗川普

鬆綁了！美國「開放中國赴美」每周2航班：即刻生效

不爽世衛「政治偏頗」　巴西總統揚言退出

一家4口遭「狂捅」滅門！兇嫌逗留現場吃雪糕、上網...警懸賞2000萬緝兇

快訊／美小飛機起飛「秒成火球墜田野」　機上5人全罹難…趕赴葬禮卻遇空難

華府槓上總統！白宮道路漆「黑人的命也是命」　川普怒：無能市長

曾和韓國瑜合照！加州百人示威　台裔市長拒「單膝下跪」惹議：我只跪上帝

不顧中國反對　捷克參院議長下週宣布訪台：已經下定決心！

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

最後一夜！高雄「罷韓大遊行」　10萬人上街：一起勇敢寫歷史

邱澤斷聯張鈞甯心碎送上「8個字」　林心如激動虧：好爛喔！！

花6000萬買棒棒糖給學生「每人3根」配藥吃！馬達加斯加教育部長被解雇

美鎮暴警推倒7旬老翁　「頭部爆血倒地」仍旁觀！57警怒退特殊小組抗議

快訊／美媒：拜登正式獲得民主黨總統候選人提名　激烈對抗川普

鬆綁了！美國「開放中國赴美」每周2航班：即刻生效

不爽世衛「政治偏頗」　巴西總統揚言退出

一家4口遭「狂捅」滅門！兇嫌逗留現場吃雪糕、上網...警懸賞2000萬緝兇

快訊／美小飛機起飛「秒成火球墜田野」　機上5人全罹難…趕赴葬禮卻遇空難

華府槓上總統！白宮道路漆「黑人的命也是命」　川普怒：無能市長

曾和韓國瑜合照！加州百人示威　台裔市長拒「單膝下跪」惹議：我只跪上帝

不顧中國反對　捷克參院議長下週宣布訪台：已經下定決心！

不到千元「厚紙板卡拉OK」　不去KTV在家也能盡情唱

狂運動好難瘦！專家曝「先用慢跑機」錯超大...器材順序要正確

影／紙風車廠房遇惡火道具佈景全毀　綠光劇團：人間條件6如期演出

7次大選神預測！高雄「章魚哥」在這　里長：選民結構較中性

大巨蛋8月有望復工　柯文哲：全部程序走完就讓你復工

藍營台中黨部主委林敏霖談罷韓　輸贏國民黨都會更團結

何妤玟恢單錄《飢餓》　孫協志暖心安慰「我也經歷過！」

失智老婦迷失街頭　員警安撫20分鐘才驚覺有愛心手鍊

「感覺年輕人動起來」楊秋興投票　加碼爆料「蔡壁如想拜訪我」

雲林安心旅遊！雲東雲西全線6月10日全部開放受理報名

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

國際熱門新聞

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

快訊／美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

友頭皮掀起慘死！她徹夜凌虐　隔天盯滿地血喝咖啡

即／「半生」救遭北韓綁架女兒！橫田滋去逝

不小心讓鸚鵡飛走！8歲妹被打死

4友同機出遊　最後自拍成遺照

女車神變網路色情女 月賺75萬

16歲妹天真坦承「跟遠房親戚大叔睡了」遭家人面前劈頭處決

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉

台裔市長拒「單膝下跪」惹議

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

捷克參院議長即將宣布訪台：已下定決心

更多熱門

相關新聞

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

性生活是否美滿，對夫妻來說相當重要，過猶不及都並非好事。藝人撒基努透露，自己某位30歲出頭的「運動員朋友」在性事上需求相當高，就算老婆生理期、懷孕都要上！最終老婆真的受不了，決定放生老公「向外發展」，結果老公竟找變性人解決需求！

雙城名將受歧視！合約註「不交易至紅襪」

雙城名將受歧視！合約註「不交易至紅襪」

Catie砲美妝品牌廣告不實！女星「才剛推薦過」網友湧入留言

Catie砲美妝品牌廣告不實！女星「才剛推薦過」網友湧入留言

安妮只穿白色內褲「大腿內側全看光」！整片嫩肉磨出傷

安妮只穿白色內褲「大腿內側全看光」！整片嫩肉磨出傷

《天天開心》女星同尪2結2離近況曝光

《天天開心》女星同尪2結2離近況曝光

關鍵字：

宮澤幹男世田谷周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

馬俊麟回《多情》被賜死！老婆接業配養家

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

男星曝友「需求太大」天天要：老婆懷孕也要上　結局曝光超傻眼

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面