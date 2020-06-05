日本2019出生人口創史上最低「僅86萬」！死亡率戰後新高





▲日本新人搶結「令和婚」，導致2018年的結婚比例較往年減少，進而影響到2019年的出生人口數。（圖／Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省5日公布最新調查數據，2019年的出生人口僅86萬5234人，比2018年還要少了5萬3166人，創下1899年日本政府開始統計出生人口數以來的最低。另一方面，2019年的「總和特殊出生率」為1.36，已經連續4年下降。

根據《日本放送協會》報導，日本厚生勞動省將女性平均一生當中會產下的子女數稱為「總和特殊出生率」，2019年為1.36，也就是說平均一名女性一生會誕下1.36個寶寶，比前一年下降了0.06%，已經連續4年持續下滑。

數據顯示，2019年的出生人口比前一年還要少5萬3166人，僅86萬5234人，首度低於90萬大關，更是自日本政府1899年開始進行統計後的最低數字。而死亡人口則是高達138萬1098人，比起前一年多出了1萬8628人，創下戰後新高。死亡人口減去出生人口的幅度差來到51萬5864人，創下連續12年最大，日本現今人口減少的情形仍在持續惡化。

另一方面，在2019年結婚的夫妻數則是睽違7年增加，共有59萬8965對。

厚生勞動省表示，「出生人口會受到結婚人數影響，2019年是令和元年，因此吸引了許多新人搶著結『令和婚』，這也直接造成令和元年前一年的結婚人口減少，進而影響令和元年當年的出生人口數。」

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