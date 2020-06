8歲女童不小心放走「昂貴鸚鵡」　遭變態夫妻凌虐性侵慘死

▲女童因為不小心放走鸚鵡遭到凌虐。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴基斯坦旁遮普邦近來發生一起虐童案件,一對夫妻因為8歲女童不小心放走所養的昂貴鸚鵡,竟然殘忍虐打她出氣導致身亡,送醫檢查後發現,不但臉部、手上和腿部佈滿傷痕,渾身是血的她生前還疑似遭到性侵。目前涉案的夫妻已經被逮捕接受調查。

事件發生在旁遮普邦的拉瓦平第市(Rabalpindi),8歲女童扎赫拉沙(Zahra Shah)為了能夠有錢上學,4個月前接受男子西迪基(Hassan Siddiqui)夫妻所委託的保母工作,前往對方家中幫忙照顧1歲女兒,週日(上月31日)卻因為不小心放走籠中的昂貴鸚鵡,慘遭2人凌虐致死。

西迪基夫妻被捕後坦承,扎赫拉沙在清洗鳥籠時不小心讓2隻昂貴鸚鵡飛走,一氣之下才會動手。警方表示,西迪基平時不但常虐打女童,就連事前承諾給的工資以及學費也都沒有付。

事件傳出後震驚巴基斯坦社會,扎赫拉沙之死再度引發大眾對於保護未成年者權利以及抵制雇用童工等議題的關注,網路上也有網友發起#JusticeForZahraShah活動,連日來獲得許多名人分享。目前西迪基夫妻已被逮捕,將被拘捕至6月6日。

Can you just believe this?

8 year old girl #ZahraShah was brutally beaten to death by her employers at Bahria Town Rawalpindi,just because she mistakenly released some birds from the cages.Just imagine the pain and torture she faced before death.

And we ask from Allah,Why Corona? pic.twitter.com/W5MCrPj6aC