印尼積欠122億元　南韓：KF-X戰機計畫合作案持續進行

▲ KF-X戰機1:1模型。（圖／路透社，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

南韓耗資18兆韓元（約新台幣4,216億元）於2016年與印尼合作，進行新一代開發戰機計畫（簡稱KF-X戰機計畫），但受到新冠病毒影響，印尼付不出計劃中20%的費用，即為1.8兆韓元（約新台幣440億元），一直延遲付款；截至4月，已經欠下5,002億韓元（約新台幣122億元）。

根據korea herald報導，KF-X戰機計畫目標在2026年批量生產180架戰鬥機，此計畫也是南韓史上規模最大的戰機開發計畫，規格設計單座雙引擎，戰力定位優於法國飆風戰機或歐洲颱風戰機，隱形能力比F-35稍低一些，分別需要8兆韓元開發，以及10兆韓元批量生產。

印尼早於2018年就向南韓提出重新談判，希望可以將原本印方要支付的20%成本下降至10%，但雙方對於此事件沒有進一步的進展，加上今年碰到新冠病毒，印尼目前經濟不佳，沒有多餘的金錢支付成本費用。





▲KF-X是一款由南韓主導、印尼合作共同研製的戰鬥機。（圖／路透社）

南韓官員表示，雖然印方拖欠成本費，但是雙方的合作案不會因此被終止。據了解，KF-X戰機計畫不包含抵押品，由於當時南韓急於推銷此計畫，跟印尼簽下合約「諒解備忘錄」（MOU），而不是正式的國防合約，因此沒有任何條件及理由，可以逼迫印尼在指定的時間內付出所需要的款項。根據協議內容，印尼將使用50架戰鬥機，其餘的將由韓國使用。