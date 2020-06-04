丈夫超崩潰！除罪化當天被判刑　她疑成「台灣最後一個通姦犯」

圖文／鏡週刊

32歲的陳姓女子，與丈夫素來感情冷淡，她隱瞞已婚事實，與劉姓男子交往，與對方到汽車旅館做愛兩次，還被當場抓姦在床，丈夫提出妨害家庭告訴，台中地院法官判處陳女三月徒刑，可易科罰金九萬，然而，宣判當天，剛好是上個月29日，大法官宣告通姦最除罪化當天，只差幾個小時，陳女就能獲判無罪，她可能成為「台灣最後一個被判通姦罪者」！

判決書指出，陳女（32歲）與徐姓丈夫結婚9年，但感情不睦，去年10月她上網交友，認識劉姓男子，並隱瞞已婚身份，兩人乾柴烈火，交往不到一個月、去年11月17日相約至汽車旅館做愛，一個禮拜後，又再度到同一家摩鐵幽會，未料徐姓丈夫察覺有異，尾隨妻子抓姦在床。

徐姓丈夫對妻子與小王一併提出妨害家庭告訴，偵訊時，陳女坦承外遇，劉男則辯稱不知陳女已婚，台中地檢署採信劉男說詞，裁定不起訴，僅針對陳女，依通姦罪提起公訴。

上個月29日上午，台中地院法官認為，陳女與劉男通姦，違背婚姻忠貞義務，破壞家庭秩序和諧與婚姻生活安定性，違反社會善良風俗，造成丈夫徐男的痛苦，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元，可上訴。

巧的是，29日當天下午4時，剛好是大法官宣告刑法239條通姦罪違憲，通姦罪也因而除罪化，亦即因通姦罪而服刑，或判決有罪尚未執行者，前者可立即出獄，後者不需執行，儘管不需要服刑、罰款，但如果法官晚數小時宣判，陳女就會無罪（公訴不受理），因為法官提早幾小時宣判，很可能讓她成為「台灣最後一個通姦罪犯」。



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