法院不是這樣給你玩的！他不按規矩提告敗訴　「告法官亂判」遭罰6萬

▲黃男多次不按規矩提告遭駁回，卻告法官亂判，桃園地院法官孫健智認為「法院不是這樣給你玩的」，判他6萬罰鍰。（圖，桃園地院／記者楊淑媛攝）

記者羅志華／台北報導

黃姓男子於桃園地院、中壢簡易庭提告2民事案，因沒繳裁判費遭駁回，他認為2位法官「判錯了」，再對他們提告；桃園地院承審法官孫健智查出，黃男在多次提告紀錄中，未依法表明原因事實、告哪條法律，或不繳裁判費遭駁回，竟因此多次提告法官，此次提告更沒有法律理由，認為黃男根本來亂的，判他6萬元罰鍰，「給黃男一個教訓，讓黃男知道，法院不是讓你這樣玩的」。

孫健智法官審理時，認為黃男兩案都沒繳裁判費，承審法官僅依法駁回，且就算法官真的出錯，也該提起抗告，又或繳裁判費真有困難，也能申請訴訟救助，但黃男不針對駁回裁定處理，竟跑來告法官「往法裁定」（應為枉法裁定，黃男寫錯字，指法官判錯了），這只會讓他更得不到救濟。

法官查詢黃男提告紀錄，發現黃男不僅以類似理由，對多位法官提告外，又在法院提告多案、狀紙寫得不清不楚遭駁回，例如：在狀紙上稱記載事實及理由「如之前起訴狀」，卻沒說是「之前哪個案子」的起訴狀，訴訟標的、原因事實、應受判決聲明甚麼都沒有，要他補也補不完整、甚至不補。

法官認為，黃男多次提告，多次未依法表明訴訟標的、原因事實、訴之聲明又不繳裁判費，等案件因此駁回後，又來提告法官「往法」（應為枉法）、濫權，卻仍然不繳裁判費、繼續被駁回，根本是濫訴成性、惡意浪費司法資源，依《民事訴訟法》「原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之」，駁回黃男告訴，並處6萬元罰鍰，「給黃男一個教訓，讓黃男知道，法院不是給你這樣玩的」。

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