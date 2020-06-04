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撐住三分之二的陸客不見了　歐洲高端奢侈品牌的崩壞

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歐洲高端奢侈品牌的崩壞

特約記者／謝維倩編譯

理論上，歐洲奢侈名品在疫情前後應該波動不大，原因是疫前人們的常態性消費不會考慮高端品牌，價格昂貴的品牌自然有固定高收入客戶群帶動銷售量。但現實情況是，疫情爆發前占奢侈品行業銷售額三分之二的中國遊客不在了（本地客戶之外的最大贊助社群），而且短期內也不太可能回來，隨著巴黎、羅馬和米蘭等時尚之都重新妝點領先潮流的聖地，奢侈品行業面臨嚴峻挑戰。

在巴黎百貨商店樂蓬馬歇（Le Bon Marché），最引人注目的是頂層的休息室，來自歐盟（EU）以外的顧客在這裡辦理消費稅退稅。疫情爆發前，這家奢侈品集團LVMH旗下全球最古老的百貨商店有12個櫃檯，向遊客開放辦理退稅。上周值班的店員表示，當天只受理了3筆退稅。

香奈兒（Chanel）、古馳（Gucci）和路易威登（Louis Vuitton）等品牌將不得不更加迎合當地消費者，這場公共衛生危機之後，應考慮顧客的慾望和購物偏好是否有所轉變。

義大利奢侈品牌盟可睞（Moncler）董事長兼CEO魯菲尼（Remo Ruffini）預計，需求低迷將引發從設計到銷售策略的方方面面的挑戰。

眾所周知全球各大城市的高端名品店，都是名店街吸引遊客閒逛的景點之一，但目前常態化銷售依然遙遙無期。魯菲尼表示，當業務不可能像往常一樣開展時，就是重塑新常態的完美時機。

盟可睞以高端羽絨服聞名，他表示，現在是時候推動數位化，重塑零售網路，與供應鏈建立更緊密、更具支持性的關係，革新展示和銷售產品的新方式，並考慮如何與客戶接觸了。

魯菲尼警告稱，奢侈品行業的某些方面是無法改變的：時尚行業是非常依賴實體的，我們需要設計師、裁縫、配件、面料，並非所有細項都可以遠程管理。

時尚行業是講究視覺效果的行業，色彩的精準度尤其關鍵（蔣勳老師說：白色可以細分成兩百種不同層次的白），王鎮華老師在做室內設計時，曾經為了一個色塊，把工匠已完成的調色板拿到故宮的實品前作對照，務求達到最好的契合程度。

隨著員工復工，當務之急是賣掉庫存，尤其是百貨商店裡的服裝。奢侈品的線上銷售已經受到了封城抗疫的推動，儘管人們對於在虛擬世界實踐高端體驗抱有疑慮。

2019年奢侈品銷售有12%在線上完成，到2025年預計達到28%至30%。由於出行禁令，倫敦、巴黎和米蘭正準備在6、7月舉辦線上時裝周，展示新的服裝系列。

義大利國家時裝商會主席卡帕薩（Carlo Capasa）表示，需要發起一場銷售宣傳活動，確保有訂單進來，米蘭舉辦在線時裝周的根本原因是：我們必須支持供應鏈。義大利有約6.7萬家小企業生產皮革、織物和羊絨製品，卡帕薩警告稱，如果不能獲得更多政府支持，許多企業將會破產，危及10萬個就業崗位。

旗下最大品牌為古馳的開雲（Kering）表示，隨著門店重新開業，法國解封第一周出現的跡象令人振奮。盟可睞、LVMH和開雲報告稱，自3月末中國門店重新開業以來需求強勁，但幾乎沒有人認為會迅速復甦。匯豐（HSBC）預計銷售額要到2022年或2023年才能恢復到去年的2810億歐元。

只要國際旅行依然受到限制，讓更多中國消費者在國內購買奢侈品將對復甦至關重要。各品牌不得不為中國定製更多產品，並繼續縮小中國與歐洲之間的價格差距，後者一直是中國消費者經常在旅行期間購買的主要原因。

匯豐分析師朗堡（Erwan Rambourg）預測，隨著銷售活動轉向中國，奢侈品牌歐洲的門店將更少，中國的門店將更多。

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