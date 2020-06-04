北投3處泡腳池9日恢復正常運作　不限人數但需配戴口罩　

▲泉源公園溫泉泡腳池園區 。（圖／北市府提供）

記者楊亞璇／台北報導

北市府產業局4日宣佈，為配合中央及市府解封規定，6月9日起取消實名管制登錄及座位間安全間隔，暫不限制泡腳人數；惟因國外疫情仍舊嚴峻，為保障遊客個人健康，仍維持戴口罩等規定。

(一) 開放時間：每周二至周日上午8時起至下午6時；中午12時起至下午1時，休園消毒及環境清潔。

(二) 配戴口罩：入場民眾請配戴口罩，方允許入場。

(三) 泉源公園泡腳池同日起開園，提供民眾溫泉泡腳服務。

▲ 硫磺谷溫泉泡腳池園區。（圖／北市府提供）



泉源公園溫泉泡腳池園區

園區地址：台北市北投區珠海路155號(義方國小)正對面

交通資訊：

(1) 可由北投捷運站搭乘小28公車至「泉源公園」站抵達。

(2) 可由北投捷運站搭乘230、小7、小22及小26路等公車至「郵政訓練所」站步行約200公尺抵達。



硫磺谷溫泉泡腳池園區

園區位址：台北市北投區泉源路77號斜對面，陽明山國家公園硫磺谷遊憩區內

交通資訊：

硫磺谷溫泉泡腳池附近停車方便，亦可於北投捷運站搭乘小7、小9、小26公車於「彌陀寺站」下車。



復興公園溫泉泡腳池園區

園區位址：台北市北投區中和街61號對面

交通資訊：

(1) 捷運：「新北投捷運站」出站向左走250公尺即可到達。

(2) 公車：「新北投站」216區、218、218區、218直、223、266、602、小6、內科通勤16、南軟通勤北投線。

「北投公園站」129、230、小7、小9、小22、小26。

▲復興公園溫泉泡腳池園區。（圖／北市府提供）

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