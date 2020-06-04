「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

▲新竹因科學園區關係，吸引許多科技新貴購屋。（圖／翻攝Google map）



記者葉國吏／綜合報導

根據最新綜所稅申報資料，新竹市東區關新里榮登全台最有錢里稱號，關新里所得總額中位數高達252.9萬元，遠遠高出第二名50多萬。值得關注的是，關新里由於人口組成年輕，傳統藍綠政治在這吃不開，反而第三勢力在這被接受度特別高。

根據財政資訊中心公布最新的所得總額，以最小的行政單位「里」來比較，台灣最富有的行政區是新竹市的關新里，所得總額的中位數達到252.9萬元。其次是位在新竹縣竹北的東平里，所得總額在196.6萬元。

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從財政資訊中心資料顯示，新竹市的東區擠入中位數前十名的里很多，主要是該區內有清華大學和交通大學，又有新竹科學園區，為北台灣知名的高科技重鎮；此外，新竹車站、巨城購物中心、大遠百等均位於東區，為新竹市科技中心，科技新貴也多選擇在此地落地生根，所以申報所得會明顯較高。

根據《聯合報》報導，從2018年公投結果顯示，關新里也是全台最支持同婚和性平教育的里，由於該里開發晚，組成多以外來人口的科技新貴，幾乎都是竹科高階主管、高學歷知識分子，對於政治的傳統人情牌也不買單，所以第三勢力在這支持度特別高。