　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新竹關新里。（圖／翻攝Google map）

▲新竹因科學園區關係，吸引許多科技新貴購屋。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

根據最新綜所稅申報資料，新竹市東區關新里榮登全台最有錢里稱號，關新里所得總額中位數高達252.9萬元，遠遠高出第二名50多萬。值得關注的是，關新里由於人口組成年輕，傳統藍綠政治在這吃不開，反而第三勢力在這被接受度特別高。

根據財政資訊中心公布最新的所得總額，以最小的行政單位「里」來比較，台灣最富有的行政區是新竹市的關新里，所得總額的中位數達到252.9萬元。其次是位在新竹縣竹北的東平里，所得總額在196.6萬元。

請繼續往下閱讀...

從財政資訊中心資料顯示，新竹市的東區擠入中位數前十名的里很多，主要是該區內有清華大學和交通大學，又有新竹科學園區，為北台灣知名的高科技重鎮；此外，新竹車站、巨城購物中心、大遠百等均位於東區，為新竹市科技中心，科技新貴也多選擇在此地落地生根，所以申報所得會明顯較高。

根據《聯合報》報導，從2018年公投結果顯示，關新里也是全台最支持同婚和性平教育的里，由於該里開發晚，組成多以外來人口的科技新貴，幾乎都是竹科高階主管、高學歷知識分子，對於政治的傳統人情牌也不買單，所以第三勢力在這支持度特別高。

ET快訊
快訊／對抗升級！　美對33家陸企及機構新制裁「5日生效」
台灣賭客「1人狂輸19億台幣」　撐起澳門賭場3成營收
WHO未否認「官員抱怨中國拖延公布資訊」　直接拒答跳過發問
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

各國解封排除台灣關鍵在數字　蘇益仁：採檢模式是過不去的坎

今飆36度！周末變天降雨熱區出爐　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

6/7日起搭大眾運輸有望脫口罩！　鬆綁解禁「條件」一次看

修雜毛不得破壞眉型、禁止畫眉！網笑說「那兩津勘吉怎麼辦」...校方回應了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

衝就對了！2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

全台第一位「漫畫編輯」！曾催稿催到印刷廠⋯最懷念大師鄭問「從不拖稿」

AV女優深田詠美開課！美照PO「什麼都可以教你」　網圍攻讓她求饒了

父母離婚⋯爸爸親戚狂罵「壞媽媽」　見面才知「原來她不壞」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

40歲喜迎女兒...6年後遭警壓脖亡　佛洛伊德伴侶：她再也沒爸爸了

「雙強Vocal」希林娜依·高x王藝瑾組合！　高音飆唱《世界不會輕易崩塌》絕了

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

各國解封排除台灣關鍵在數字　蘇益仁：採檢模式是過不去的坎

今飆36度！周末變天降雨熱區出爐　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

6/7日起搭大眾運輸有望脫口罩！　鬆綁解禁「條件」一次看

修雜毛不得破壞眉型、禁止畫眉！網笑說「那兩津勘吉怎麼辦」...校方回應了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

衝就對了！2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

全台第一位「漫畫編輯」！曾催稿催到印刷廠⋯最懷念大師鄭問「從不拖稿」

AV女優深田詠美開課！美照PO「什麼都可以教你」　網圍攻讓她求饒了

父母離婚⋯爸爸親戚狂罵「壞媽媽」　見面才知「原來她不壞」

快訊／對抗升級！　美對33家陸企及機構新制裁「5日生效」

整天心神不寧睡不好　3症狀是焦慮警訊

蔡淑臻自爆吻戲伸舌頭！　拍《犀利人妻》太投入…曝溫昇豪反應：覺得受傷

是在哈囉？常常搞不清楚狀況的星座TOP 3　水瓶的特殊邏輯沒人懂

英相強生「首次回應」佛洛伊德之死：卑劣噁心，不可原諒

「首富里」起底！全台最支持同婚性平　不喜藍綠愛小黨

三倍券4大質疑公開　李艷秋曝「政府沒說出口的想法」：用錢來修理我們！

各國解封排除台灣關鍵在數字　蘇益仁：採檢模式是過不去的坎

美股三大指數翻紅！5月新增失業人口「狂減少1747萬」　道瓊漲破527點　

WHO未否認「官員抱怨中國拖延公布資訊」　直接拒答跳過發問

《做工的人》李銘順超溜台語「鱷魚論」　孟耿如薄紗出演檳榔西施...超火辣!!

生活熱門新聞

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

2020下半年「整體運勢旺爆」星座Top4　榜單上找到自己了嗎？

搭大眾運輸有望脫口罩　解禁條件一次看

今飆36度！周末變天　災害預報士曝「颱風生成爆發期」

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

每天活在恐懼中！赴美台女盼「太陽別下山」

你收入多少？ 台灣最多人領這薪資

深田詠美開課「什麼都教你」　網圍攻讓她求饒了

保麗龍「自動歸位」　物理老師說話

親戚狂罵「壞媽媽」見面才知她在乎

修雜毛不得破壞眉型！校方回應了

家樂福驚見VIP！回家查門檻秒呆：怎麼買

更多熱門

相關新聞

全台最有錢竹市關新里　生活不快樂

全台最有錢竹市關新里　生活不快樂

根據財政部104年度全台所得總額中位數村里統計，新竹市東區關新里民以高達242.5萬元為全國冠軍，從外界來看，這設里僅3年時間的新地方，本該享有「全新」設備，但里民心中卻不是很開心，因為沒有得到「相對應」的生活品質。

關鍵字：

關新里

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

黃氏兄弟哲哲心疼落淚「沒有好好保護瑋瑋」

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

蔡英文乾兒子醉倒被輾斃？　總統府還原真相

更多

最夯影音

更多
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚
騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面