王令麟打造幸福企業　東森嚴選6項自營生活用品暖贈員工

▲東森集團王令麟總裁暖心帶給員工幸福，將私人加贈基層同仁每人1箱「東森生活用品」作為端午贈禮。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團堅守「員工就是公司的資產」的理念，秉持著不裁員、不減薪的堅持，用心照顧、體恤每位努力工作的同仁，總裁王令麟1日更暖心宣布：「就是要給員工幸福！」，凡是在東森任職滿1年的基層同仁，總計1,164名，王令麟私人將加贈每人1箱「東森生活用品」作為端午贈禮，包含溫和草本抗菌洗手乳、金巧撕廚房紙巾、防螨抗菌洗衣精、高效植物性洗碗精、晶鹽抗敏牙膏與抽取式衛生紙，共計6項自營生活用品，均與國內知名大廠合作製造，並經過「東森嚴選」嚴格把關品質，讓每位同仁安心使用。

東森集團持續多角化經營，亦積極往線下發展、建立自有品牌，旗下自營商品也成為近年成長動能表現亮眼的項目之一。而與國內知名大廠合作，暖心推出15項「東森生活用品」，包含洗衣精、洗髮精、沐浴乳、洗碗精、牙膏、衛生紙、濕紙巾、廚房紙巾與洗手乳等生活用品，不僅精選6項商品作為端午贈禮提供予基層員工，更提供全集團同仁專屬「購便利、購暖心」的超值員購方案，用接近成本的優惠價格就能購足生活所需，以實際行動回饋予全體員工，實踐東森幸福企業精神。

▲「東森生活用品」與國內知名大廠合作製造，經過「東森嚴選」的層層把關與品質檢驗，讓所有同仁能夠安心使用。

王令麟表示，有極佳品質的好商品能夠與眾人分享是一件快樂的事，東森向來對旗下商品有一定的要求與自信，本次集團嚴選15款「東森生活用品」，除了以實際行動體恤同仁，更秉持「體驗是最好的行銷」，他也自掏腰包購買贈送許多親朋好友，就是要讓大家了解且認同東森的好品質。

「東森生活用品」與毛寶、台塑、台鹽、耐斯等國內知名大廠合作製造，像是毛寶防蟎抗菌洗衣精可避免塵螨細菌侵害與孳生、溫和不刺激，清洗嬰幼兒或貼身衣物也放心；台塑英倫香氛咖啡因洗髮精可活化頭皮，強健髮根，增強髮絲韌性，促進頭皮健康；蒲公英環保抽取衛生紙100%回收紙、易溶不堵塞，可沖入馬桶，在以知名大廠、品質佳為第一訴求下，每一樣經由「東森嚴選」的層層把關與品質檢驗，可安心使用。

受國際情勢影響，衝擊整體經濟發展，近半年來全台消費減少，影響數萬人生計，東森多年來深耕在地、善盡企業社會責任，並持續關心每位消費者與員工，發揮取之社會、回饋社會的企業使命。王令麟表示，「信賴」是品牌永續經營的重要關鍵，重大事件發生時，消費者往往傾向選擇信賴感較高的品牌。東森與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動回饋社會、創造極高品牌信賴感，也持續提供更多、更好的服務給大眾，貫徹「東森嚴選」的精神。

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