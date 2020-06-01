泡澡途中「滑出來」！　她進浴室1小時「多出一名寶寶」傻了：我沒懷孕阿~

Just interviewed a woman who had no idea she was pregnant and gave birth over #MothersDay weekend.



Her boyfriend did not believe her until she showed him pics!



Working on this story for 10pm! pic.twitter.com/mjIITq6sPb — Mayra Moreno ABC13 (@MayraABC13) May 19, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國德州一名女子辛迪（Cindy）日前進到浴室內洗澡，沒想到就在她泡澡的時候，突然一個東西突然從雙腿間滑了出來，她甚至一點感覺也沒有，就這樣看著自己的小孩來到世上；雖然十分難以置信，但她還是立即打電話給911並到醫院做檢查，幸運的是，兩人的狀態都非常穩定，嬰兒甚至被認為是非常健康的。

綜合外媒報導，辛迪日前趁著男友出城探訪家人時，決定泡個澡休息一下，她像往常一樣進入了浴缸裡，但一個小時後，她的腿間卻突然多出了「一個寶寶」，她說自己在整個過程中沒有任何生產的感覺，只覺得身體好像在推動甚麼東西，然後兒子就出現了。

報導中指出，辛迪在發現自己生小孩後，趕緊打電話給911並到醫院接受檢查，而他的男友克里斯（Chris）則是在探訪家人的之後接獲消息，感到十分訝異；兩人的兒子賈克森（Jaxson）出生的時候約5磅（約2.26公斤）重，在經過診療後被認為非常健康。

克里斯在接受電視台訪問時稱，兩人根本不知道懷孕的事，沒有做過產檢跟超音波，而且辛迪也沒有表現出任何跡象，也沒有孕期胎動會出現的寶寶踢腳現象，在整個懷孕期間女友只增加了10磅（約4.5公斤），每個月的月經也都有來；自從小孩出生後，他們的朋友也都覺得很不可思議。

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