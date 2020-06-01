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0死亡、確診數比台灣少！越南靠「精準3招」　登全球防疫模範生

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越南在新冠肺炎防疫表現亮眼，讓全世界刮目相看。（圖／路透社）

▲越南在新冠肺炎防疫表現亮眼，讓全世界刮目相看。（圖／路透社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣成功壓制疫情擴散，讓全世界刮目相看，一舉讓世界認識台灣。但其實同處於亞洲，位在東南亞、看似相對落後的越南，防疫成果同樣亮眼。全國人口高達9700萬的越南，人數遠多於台灣，但從新冠肺炎疫情爆發以來，在當局使出「提早抗疫、嚴格追蹤、防疫宣導」等3大精準招術防疫之下，截至5月底為止，越南境內只累計了328起確診病例，且死亡人數至今掛零，更達成了連續44天，本土病例「零新增」的難得紀錄，全球防疫模範生，應該記上越南一筆！

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，越南每年迎接數百萬中國大陸旅客入境；加上人均收入與醫療體系健全度，遠比不上亞洲其他先進國家，更不要說贏歐美富國，越南寫下絕佳防疫紀錄，一度讓外界質疑是否隱匿疫情。但報導提到，實際參與治療新冠肺炎病患的傳染病醫師威特斯（Guy Thwaites）告訴CNN，從越南沒有出現「未確診但出現症狀」的患者來醫院求診的狀況研判，他認為官方通報的病例數「沒有誤報」。

那麼越南是怎麼辦到的？據《風傳媒》報導，有公衛專家觀察，越南之所以防疫成績斐然，可歸功於政府「提早部署抗疫、嚴格追蹤隔離、防疫宣傳」等3大工作徹底落實，才讓越南民眾安穩走過這場新冠肺炎的疫情風暴。

像是早在新冠肺炎爆發初期，在大陸當局還不願承認病毒會「人傳人」的階段，越南政府早在今年1月初起，便對從武漢抵達越南的旅客量測體溫。1月23日，越南通報首2起確診病例，隔日就當機立斷，中止所有往返武漢的航班。2月中，越南境內當時僅有10例確診，政府就下令，封鎖河內附近人口1萬多人的城鎮，是中國境外第一個實施大規模封鎖的地區。

除了嚴格執行隔離政策外，越南政府的接觸者追蹤（contact-tracing）工作也不馬虎，越南為了防疫，可說是動員國家機器，廣泛追蹤任何可能與患者接觸過的人，甚至一路追到感染者的第二、第三甚至是第四級接觸鏈，進行嚴格追蹤隔離，這對遏阻病毒在社區傳播，帶來關鍵且有用的影響。

CNN報導也提到，從新冠疫情爆發之初，越南政府便設立了電話專線、網站及APP，衛生當局也會定期向全民發送簡訊，讓大眾即時得知疫情的最新資訊。此外，越南國家職業安全及衛生研究院（VNNIOSH）2月下旬與人氣歌手推出洗腦「洗手歌」《嫉妒的新冠病毒》（Ghen Cô Vy），也在全球掀起熱潮，防疫宣導無孔不入，都是成功壓制疫情擴散的重要關鍵。

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