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天道盟老大遭當街行刑槍殺　喪命原因超倒楣！瘋狂殺手噴火畫面曝

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凶手許萬珍槍殺債主的友人後，繼續追殺呂姓債主。

圖、文／鏡週刊

新北市5年前發生一起駭人聽聞的街頭行刑式槍擊案，凶手許萬珍懷疑前民代替賭場撐腰詐賭，害他輸了4百萬元，竟假意還錢，約債主出面，再對債主及其友人開槍，最後打死債主友人。許男犯案後騎機車逃逸，並在暗巷變裝，企圖躲避警方追緝。因為死者是黑道大哥，所屬幫派懸賞百萬元追殺許男，誓言討回面子，所幸警方30個小時內逮捕凶手，及時阻止一場可能的腥風血雨。

許萬珍綽號「萬珍仔」，是混跡新北市新莊、五股、泰山、林口一帶的角頭，平日靠賭博維生，在道上小有名氣。2014年，他在桃園一個地下賭場一夜狂輸4百萬元，自認賭技精湛的他，懷疑賭場設局詐賭，不肯認帳。呂姓債主屢屢向他催討賭債，但他就是不願意還錢。

許萬珍暗夜持槍殺人，槍枝噴出的火光被清楚拍下。（翻攝畫面）

為了追討4百萬元，呂姓債主找上黑道兄弟幫忙，甚至把許萬珍押到一處空屋毆打，逼他簽下2百萬元本票，因此讓許懷恨在心。

天道盟三峽不倒會黃姓成員陪人收債，不料慘死街頭。（翻攝畫面）

2015年8月31日，許萬珍又到新北市一處地下賭場試手氣，剛好碰上楊姓前新莊市民代表，因楊是呂姓債主的朋友，一見到許就將他攔下，嗆聲說：「看你要怎樣跟人家說？」隨後通知呂到場。由於對方人多勢眾，許只好答應隔天先還30萬元，一星期後再給70萬元，另外也再簽2百萬元本票當擔保。

許萬珍殺人後變裝逃逸，30小時內被警方逮到。（東森新聞提供）

隔天凌晨，許和呂約在新北市新莊區自立街碰面，呂找了天道盟三峽不倒會的成員黃姓男子陪同，由黃開車載他前往收債。沒想到2人才剛下車，就傳出槍響，黃中槍應聲倒地，開槍的正是許萬珍。雖然當時街上還有其他民眾，但許毫不避諱，仍持槍沿街追殺呂。


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