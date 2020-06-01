台南工地槍案「憤怒連3槍」　男子頭部中彈命危

▲63歲朱姓男子為債務約被害人戴男談判，雙方一言不合，朱嫌持槍朝戴男射擊3槍，擊中頭部等處重傷，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區東豐路1處工地31日晚上發生槍繫案，朱姓男子10年前欠戴姓男子10萬元，朱男約戴男談判，朱嫌只願還本金，但戴男認為本金及利息都要還，雙方發生口角，朱嫌持槍朝戴男射擊3槍，擊中頭部等處重傷，目前仍在成大醫院急救，朱嫌行兇後持改造手槍向市警五分局自首，全案依殺人未遂、槍砲等罪嫌偵辦。

5月31日晚上7時13分許，在北區東豐路段1處工地發生槍擊案，63歲朱姓犯嫌10年前欠被害人54歲戴姓男子10萬元一直未還，被害人向其索討，朱嫌即約被害人在案發工地談判。

朱嫌向被害人表示，他只願意還本金，但被害人認為債務欠那麼久，本金要還利息也要還，雙方為了利息問題發生口角爭執，朱嫌憤而持預藏的改造手槍朝被1害人至少連開3槍，擊中被害人頭部、背部、腹部、臀部等多處受傷，傷勢嚴重，經送成大醫院急救，因傷勢十分嚴重，目前仍在搶救中，而行兇的朱嫌犯案後即攜帶1把改造手槍至轄區市警五局偵查隊自首。

警方馬上封鎖現場進行蒐證，在現場發現斑斑血跡及3顆彈殼，警方查訪相關證人，發現案時有聽到3聲槍聲，目前研判朱嫌應至少開3槍，但交出的手槍已無子彈，目前已將手槍及引殼等送請鑑定。

警訊中朱嫌坦承犯情，並供稱與被害人談判破裂憤而開槍，並表示開了3槍。警方從朱嫌所供稱及現場蒐證與證人所指證，朱嫌涉嫌重大，目前依殺人未遂、槍砲等罪嫌偵辦，並深入追查釐清案情，並追查槍械來源擴大偵辦中。

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