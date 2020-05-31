台南蘇大媽2年未繳房租流落街頭　網成立粉專追行蹤…20天7000人關注

圖文／鏡週刊

台南一名人稱「蘇大媽」的檢舉達人蘇寶蘭，經常拿著手機到處拍攝汽機車、攤販違規，宮廟遶境活動也被她檢舉，甚至大鬧醫療院所、警局，儼然成了台南市的全民公敵。由於她積欠兩年房租未付，於5月11日被強制執行搬家，民眾關注她的行蹤，以她的車牌號碼為名，成立臉書粉絲團，讓成員隨時通報她的位置，成立20天已有7,000多人加入。

蘇大媽每天騎著白色機車在台南市「巡迴」，為提醒民眾小心她，網友在爆料社團張貼顯示車牌的機車照片。被強制執行離開租屋處後，網友好奇她會到哪裡棲身，結果當天深夜發現她在安平派出所內椅子上睡覺，引起網友不滿，質疑街友是否可以比照。

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警方連忙澄清，蘇寶蘭深夜前往安平所找所長，要提告記者不實報導，但所長當天不在，蘇大媽坐在椅子上不到5分鐘即睡著。由於當天蘇大媽沒有激烈言行及狀告員警舉動，因此員警未啟動強制作為，但也未過分友善，提供她飲水或餐點，避免蘇女誤會。

後來，眼尖的網友在中西區的大天后宮門口，發現蘇大媽以兩塊公告板在牆角圍起一個小空間睡覺，消息傳出後引起網友注意。廟方一開始並未當面拒絕蘇大媽，但是她將廟當自己家，大剌剌霸住桌椅吃便當，擅自使用插座充電手機，動輒拿起手機拍攝信徒。廟方不堪其擾，先將兩塊公告板收起來，蘇大媽索性躺在門口石椅上睡覺。廟方只好以鐵刺纏繞石椅，但蘇大媽並未被退縮，她鋪上棉被照睡，逼到最後廟方只好將石椅搬走。

由於蘇大媽仍在大天后宮逗留，還不時與信徒發生衝突，廟方接到許多電話表示，「只要蘇大媽在，就不敢去拜拜」，逼得廟方只好為她開先例，公告蘇女為「不受歡迎人物」，禁止進入宮內，若違反則送法辦。



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