東區ZARA前「車震」！台版魔鏡號女直播主被逮　正妹直擊SWAG現場崩潰逃

▲ZARA台北統領店驚爆門口有人拍攝車輪戰動作片。（圖／翻攝自Google Map）

記者董美琪／綜合報導

因拍攝女直播主愛情動作片出名的SWAG，成為新情色付費平台，但據了解，母公司早在3月底解散，只是目前網站還是正常營運，恰好警方3月法辦一位叫沐沐的女直播主，原因是沐沐在東區ZARA前拍片「車震太過頭」。新聞一出，也讓沐沐躍上30日Google熱搜關鍵字。

根據《CTWANT》報導，沐沐日前素顏到警局說明，供稱是為了賺錢才拍成人動作片，訊後被依妨害風化、猥褻等罪嫌函送法辦，也是警方首次查辦SWAG直播主。

據了解，SWAG女直播主沐沐去年9月在東區ZARA前，不顧人潮相當多，與男主角在門口前「車輪戰」，該片上架引發熱議。警方直到今年3月獲悉，因「在東區知名地標亂搞」、「整個城市都是我的野戰場」口號太猖狂，震怒法辦。

▲願願直擊SWAG拍攝現場。（圖／翻攝自YouTube ）

其實曾有網紅正妹「願願」帶網友直擊SWAG在宜蘭民宿拍攝現場，沒想到才開始約3分鐘的時間，「願願」親身體驗到滿滿的「臨場感」。過程中，沐沐不斷望向願願，邀她入鏡，讓「願願」當場驚叫開門走人。

沐沐當時曾向「願願」當直播主的動機是想賺錢，「看我的臉就知道，有點色，所以覺得能這樣又能賺收入的話，當然是好啊」，沐沐也透露，有時候會找粉絲擔任影片中的男優。

最後沐沐還透露，當Swagger除獎金外，收入還能領超過6位數。「願願」直擊影片也吸引了許多粉絲留言，「現場直擊無法馬賽克阿」、「太刺激了」、「願願整個被衝擊到」。

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