卡卡兒到咖啡廳道歉！媽媽陪同泛淚鞠躬：沒把女兒教好　業者心疼發文

▲卡卡兒因砸飲料風波遭網友撻伐。（圖／翻攝卡卡兒臉書）

記者葉國吏／綜合報導

正妹卡卡兒日前不滿在咖啡店換鞋被勸阻，事後店外爆甩飲料，又號召粉絲1星負評洗版舉動，網紅一夕成過街老鼠。卡卡兒敵不過網友排山倒海的攻擊，在29日發聲明道歉，店家也在臉書專頁發文透露「卡卡兒親自去道歉了」。

咖啡店粉絲專頁29日發文，指出結帳時有位女客人站在櫃檯前，正準備詢問時發現「對方眼泛淚光，戴著帽子和口罩一直看著我」。業者這時發現不對勁才覺得好像是卡卡兒，馬上走出櫃檯。這時卡卡兒看到業者走出櫃檯馬上鞠躬「我沒想到她來和我們道歉了」。

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業者透露其實他有點難過，因為卡卡兒媽媽也一起陪同，「她看起來就像鄰家媽媽一樣」，卡卡兒媽媽一直道歉「沒把小孩教好」，卡卡兒也一直道歉說「沒為店家著想」。

▲咖啡店業者發文透露卡卡兒親自去跟他們道歉了。（圖／翻攝自Facebook／Bonica）

業者表示，他一定原諒也不會計較，而且更心疼卡卡兒媽媽的擔憂，並在發文中再次和卡卡兒、卡媽媽說「我，Bonica，我的員工，以及我相信我們的客人都選擇接受您們誠心的道歉也完全不會計較，我只希望事件結束後大家能回到平凡和擁有自己幸福的生活。」也呼籲大家不要再對這件事情攻擊或洗版對方。「最後就是很老套的說：卡卡兒，我誠心祝福妳和卡媽媽接下來一切平安順利。」