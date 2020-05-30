顛覆傳統、打破空間限制！　北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎





▲教育局表示，酷課雲讓「學習不中斷」，在疫情期間，教師透過酷課雲網路學校開設課程、上傳數位教材，學生居家隔離時仍可觀看線上課程。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

有亞太智慧城市奧斯卡之稱的「IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎」，昨（29日）公布2020年得獎名單。台北市教育局指出，北市教育局智慧教育專案「智慧無界限+-台北酷課網路學校」，再度奪下教育類大獎，這也是全方位智慧教育連續兩年奪下IDC亞太區智慧城市大獎。

教育局說明，「台北酷課網路學校」是實踐「教育機會平等」理念及打造共享的雲端學習環境，自2017年9月起，開辦「酷課網路學校」，導入新一代酷課OnO（Online and Offline）互動學習平台，顛覆過去傳統講授式教學方式，打破時間空間限制，學生只要透過網路瀏覽器即可參與線上雙向互動直播課程，不需安裝任何軟體，就如同在實體教室上課一樣，以提供跨校、跨縣市共享師資，解決學校開課不足及偏鄉學校師資不足之瓶頸。

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▲▼ 北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）

教育局表示，為因應新冠肺炎防疫及學生持續學習需求，酷課雲充分發揮「學習不中斷」特質，化危機為轉機，於防疫期間促成學習典範轉移，教師透過酷課雲網路學校開設課程、上傳數位教材，學生居家隔離時仍可觀看線上課程、接收數位教材、進行線上評量、線上即時繳交作業及與教師進行線上互動，老師可充分掌控學生學習進度，學生的學習歷程紀錄亦可完整保存，學校行政人員也能掌握教師授課品質及學生學習狀況。台北酷課雲成熟的線上教學機制，在疫情升溫期間提供學生數位學習課程等學習資源，兼顧學生學習權。

▲北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎 。（圖／台北市教育局提供）