獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

記者呂佳賢、莊智勝／新北報導

新北市樹林區東豐街一處回收場29日晚間近9時發生大火，火勢延燒旁邊2工廠，警消獲報後緊急出動54輛消防車、149名消防人員到場灌救；此外，新北市消防局還首次使用有「砲塔機器人」之稱的消防機器人上場實戰，以遙控方式控制機器人靠近火場，並噴射水柱撲滅火源。

▲砲塔機器人29日晚間在樹林回收廠火警中首次登場實戰。（圖／記者呂佳賢攝）

此次回收廠火警雖然無人受困、傷亡，但猛烈的火勢在黑夜中仍形成巨大的「橘紅火球」，烈火不斷向周邊蔓延，導致2工廠遭受波及，燃燒面積約150平方公尺。

▲樹林回收場大火，火勢波及2工廠，燃燒面積約150平方公尺。（圖／記者呂佳賢攝）

新北市消防局獲報後立即派遣3大隊、2中隊、17分隊共54輛消防車、149名人員到場灌救；其中最受矚目的還有首次登場實戰的「砲塔機器人」，現場警消熟練的操作遙控器，機器人也順著方向靈敏地朝著火場接近，並朝著火源噴射強力水柱灌救。

據了解，該架有「砲塔機器人」稱號的消防機器人，是於108年由台中知名的健豪印刷廠捐贈，一台要價新台幣150萬元，不只新北，台中、花蓮的消防局也有，但新北市擁有9台砲塔機器人，是各縣市中數量最多。

欸~妳過來一下！妳過來一下

二手票券豐富你的生活

▼砲塔機器人接上水線後朝著火源噴射強力水柱。（圖／記者呂佳賢攝）