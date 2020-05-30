快訊／川普宣布「終止與WHO關係」　將取消香港特殊待遇

▲川普宣布美國將終止與WHO關係。（圖／翻攝白宮直播）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普29日下午在白宮玫瑰花園舉行記者會，說明與中國有關議題。川普再次針對新冠疫情批評中國，同時表明美國將「終止」與世衛組織（WHO）的關係。至於香港問題，川普重申美國將會取消香港特殊待遇，但並未談到是否退出今年初與中國達成的貿易協議。

記者會原定美東時間下午2時舉行，但川普延後至將近3點才現身，發表約10分鐘談話後隨即離開，並未接受現場媒體提問。

關於新冠肺炎與WHO問題，川普稱中國已經「完全控制WHO」，並且拒絕採取行動改革，因此美國決定終止與WHO的關係，並將相關資金重新定向至其他地方，以滿足全球公共衛生需求。川普強調，「中國必須向世界回答病毒問題，我們必須保持透明。」

此外，川普指責北京當局破壞對香港和世界的承諾，直言「港版國安法」立法將使香港由「一國兩制」走向「一國一制」，違背中英聯合聲明，並且使香港「窒息」。川普稱，他的政府將會展開行動，著手研擬取消香港特殊待遇的程序，同時會對相關中方官員祭出制裁。與此同時，美國國務院也將修改對香港旅遊建議。

川普還提到，他將命令監管機關檢查在美國上市的中國企業，限制對這類公司進行投資。川普說，美國也會禁止有潛在安全風險的人員入境。

在記者會開始前，川普曾在推特發表一則推文，但內容僅有「CHINA！」一個單字。

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