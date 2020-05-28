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預言疫情反撲　柯文哲：10月要開始思考風險管理

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▲▼柯文哲出席「防疫踩線 從心啟動」座談會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲柯文哲出席「防疫踩線 從心啟動」座談會。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲28日晚前往圓山飯店，出席交通部觀光局辦的「防疫踩線，從心啟動」座談會，包括桃園、苗栗、台中3縣市等旅行業者，總計超過160名業者參加，柯文哲到場與業者交流。柯文哲指出，10、11月開始思考風險管理，不僅旅行業要思考，各產業都要做好風險管理。

柯文哲致詞表示，2019年國際來台旅客超過1千萬人次，受到疫情關係急速衰退，旅遊受到影響就要想辦法解決，北市有防疫、紓困、振興，但是正確講法是「防疫、紓困、轉型」，因為不太可能回到過去。

柯文哲舉例，當時提出防疫旅館，中央也覺得怪怪的，但如果200個人放在家裡，200里幹事去追蹤，乾脆放在同一家旅館就好，追蹤成本會少很多，後來讓健康的人住旅館，補助旅館業者，方法是人想出來的，窮則變、變則通，疫情後企業要想的不是振興是轉型。

柯文哲提到，有議員提到小巨蛋要不要開放，對他來說防疫分成邊境管制與內部控制，但他認為放太多國外進來，所以有一次他舉手，紐約比武漢還危險，但台灣不可能永遠鎖國，一開放就還是會有人進來，因此小巨蛋能不能辦公演，當然可以，新冠肺炎進入暑假後感染率下降，但11月之後病毒會反撲。

柯文哲認為，10、11月開始思考風險管理，如果臨時喊卡怎麼辦，要思考冬天防疫怎麼做、相關保險要怎麼設計等都是技術，不僅旅行業要思考，各產業都要做好風險管理。

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