6月7日起防疫措施「大解封」　台灣各縣市開放狀況一次看！

▲6月7日解封後，雙鐵不用梅花座，民眾也能自由吃喝。（圖／記者李宜秦攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣新冠肺炎病毒（COVID-19）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布，6月7日起將解封，宣告進入「後疫情時代」，屆時職棒、音樂會等休閒活動場所不用再人流管制，電影院、高鐵、火車開放飲食和自由座。

根據《中央社》報導，中央和地方17縣市針對即將到來的解封日各有因應措施：

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中央

6月7日起

1. 藝文、餐飲、休閒活動場所不受人流限制

2. 雙鐵可開放自由座不用梅花座也可飲食

3. 音樂會、看電影、看棒球可以不再實施梅花坐

基隆市

依中央指引辦理

台北市

預計本週或下週公告

新北市

採漸進式「開封」並檢討是否開放校園、酒店和舞廳

桃園市

1. 酒店、舞廳5月27日起受理復業申請

2. 6月1日起市立國中、高中和小學的室內外空間借用和校園開放

新竹市

新竹市東區、北區和香山區親子館6月起陸續恢復親子課程

新竹縣

6月1日至7月15日假日開放學校操場

苗栗縣

5月30日起假日及非上課時間，開放國中小學校園戶外空間

台中市

1. 酒店及舞廳5月25日起受理業者提出復業申請，最快6月1日可營業

2. 平日放學後及假日開放高中職以下學校戶外場地

3. 演藝場館5月27日起全面開演

▲職棒比賽不用梅花座後，球迷夏季吶喊盛況可期。（圖／記者黃克翔攝）

南投縣

依中央指引辦理

雲林縣

1. 6月1日起只要保持安全距離，室內外都不用戴口罩

2. 配合中央政策調整

嘉義市

文化局圖書館與閱覽室預計6月1日開放

台南市

舞廳、酒店5月16日起陸續恢復營業

高雄市

1. 室內運動場館5月26日起解封開放

2. 教育局所屬市立社教館6月1日起開放

屏東縣

依中央指引辦理

台東縣

縣外交流、教學活動及畢業旅行可專案報准

花蓮縣

僅一家登記酒店，配合中央規定鬆綁

宜蘭縣

依中央指引辦理