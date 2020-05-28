國中沒讀蘇軾「靈魂會乾涸」？　作家打臉：騙外行人

▲國中課綱將拿掉蘇軾（左）的〈記承天夜遊〉，引發議論。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

針對教育部課綱調整文言白話選文比例，部分出版社選擇拿掉長年選錄的蘇軾（蘇東坡）經典〈記承天夜遊〉，據媒體報導，有國中國文老師擔心，學生沒讀到蘇軾「靈魂會乾涸」，引發輿論熱議，作家朱宥勳認為這樣的說法只是想找理由批評新課綱，「就是來騙外行人的」。

根據《聯合報》報導指出，108年課綱調整國文科的文言文與白話文比例，有些出版社選擇將收錄數十年的蘇軾〈記承天夜遊〉一文拿掉。翰林出版社國中國文教材主編宋裕表示，因為國一（七年級）的上下冊只能各選2篇文言文，因此捨棄了〈記承天夜遊〉，他們改在第五冊節選的余秋雨〈蘇東坡突圍〉中，將〈記承天夜遊〉一文放在應用練習。

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有國文老師表示，國中生沒讀到蘇軾，靈魂會乾涸，以及「平生不讀蘇東坡，號稱學霸又如何。」

這樣的說法再度引起文言與白話選文的輿論爭議，有人批評這個國文老師的說法太過誇大，「靈魂還有很多東西可以灌溉」，作家朱宥勳也撰文分析，直批不只是「靈魂乾涸說」好笑，「他們手忙腳亂想找理由批評課綱的修辭方式很好笑。」

朱宥勳指出，〈記承天夜遊〉算不上震動靈魂的大作，篇幅很短，放在現在就是一則隨手發的推特，資訊量很少，內容無足可觀，文學技巧也很簡單，「你如果去問蘇東坡本人，他大概也會滿頭問號：我在你們心目中是只會發廢文還是怎樣？為什麼選這段？」

至於當初課綱選入此文，朱宥勳推測，可能只是某批課本編輯應該選名家古文，但名家名作通常有一定的長度，以國中的正常教學時數教不完，因此捨棄名作，改選名家中篇幅較短的，讓老師翻譯完覺得自己有教到名家作品，心情就會很好。因此幾十年前選錄後，後來的人也習慣成自然，不知道為何要選，也失去對作品的鑑賞力，才會說出「沒讀這篇靈魂會乾涸」這樣的話。

而因為文言比例下降，捨棄〈記承天夜遊〉會導致靈魂乾涸的說法，朱宥勳更直言，這是最好笑的話術，「就是來騙外行人的。」因為就算文言比例下降，還是可以選其他古文，也沒規定不能選蘇東坡，「如果文言文比例一下降，你就沒選〈記承天夜遊〉，這不就是代表，你也覺得在國中國文階段，最廢的古文就這篇嗎？」狠批「你自己優先捨棄這篇，然後再來哭說這篇可以灌溉靈魂，有事嗎？」

記承天夜遊

作者：蘇軾

原文：

元豐六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入戶，欣然起行。念無與爲樂者，遂至承天寺尋張懷民。懷民亦未寢，相與步於中庭。庭下如積水空明，水中藻、荇交橫，蓋竹柏影也。何夜無月？何處無竹柏？但少閒人如吾兩人者耳。

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