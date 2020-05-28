鋒面接力狂灌補水　經濟部：水情正常、振興用水無虞

▲受滯留鋒面及西南氣流影響，台南曾文水庫等4大水庫，26日約1千多萬噸進水。（圖／記者林悅翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

近期鋒面接力報到緩解旱象。經濟部28日於行政院報告「水情現況與展望」，經濟部與國防部、交通部、科技部及農委會共同合作，加強節水調度因應，順利完成一期稻作供灌及維持民生、產業與防疫用水無虞，後續振興經濟及二期稻作供灌所需用水也可持續穩定供應。

經濟部於院會簡報說明，氣候異常導致全球各地乾旱事件頻傳，今年2到4月春雨為中央氣象局自1947年來有紀錄少雨第11名，經濟部與相關單位共同合作提前應變，自去年六月起召開50次水情會議研商對策，配合降雨預測情境，採取區域調度、水庫出水管控、農業節水供灌、科學園區自主節水、人工增雨等措施，總計節水達7.6億噸，雖石門水庫集水區降雨較104年枯旱時更少，仍能維持桃園地區穩定供水及農業正常供灌。

另外高雄地區在前瞻計畫中陸續完成伏流水及地下水備援等措施，加上台南高雄水源聯合調度，今年僅需實施黃燈減壓供水，加上受惠近期梅雨鋒面挹注，各地水情恢復正常，主要水庫蓄水量持續回升，民生及產業用水存量達3個月以上，振興經濟所需用水充足不用擔心。

經濟部表示，時序進入汛期，已完成設施安全檢查、閘門啟閉及警報測試等防汛準備，並將於後續每次颱風降雨期間，運用科學化降雨預測及精緻水庫操作，兼顧減洪及蓄水利用，在下次枯水期來臨前盡量蓄滿水庫，同時將加速推動各項水資源開源、節流、調度及備援工作，建構永續水資源環境。

因應氣候變遷衝擊下極端事件頻傳，行政院已於108年9月核定國家氣候變遷調適行動方案，由經濟部偕同中研院、內政部、交通部、科技部、農委會等部會在該方案規劃架構下，積極推動水資源領域各項調適作為，包括前瞻水環境建設、穩定供水方案及氣候變遷科研計畫等，期使水資源穩定供應與整體水環境永續發展。

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