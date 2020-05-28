全台最好吃炒飯漲價！網反暴動「小菜吃撐肚佛炸」杏鮑菇13元：還不吃爆

▲網一看「小菜一條龍」反暴動！（圖／翻攝臉書艋舺阿龍炒飯專門店，下同）



網搜小組／劉維榛報導

來到北市萬華龍山寺品嚐美食，不少內行人都激推「艋舺阿龍炒飯專門店」，日前曾一度歇業又復出，如今老闆昭告漲價，直言「很需要多賺一點五塊、十塊的收入！」結果一看小菜價格，網友反暴動，外帶5盒只要100元，「好佛心，拿爆！」

曾被票選全台最好吃第6名的「艋舺阿龍炒飯專門店」在臉書直言，最近不少客人關心賣起小菜一事，老闆坦承背後原因是「想漲價！」經過深思熟慮一番，他決定內用先漲5元，畢竟客人能享用到現做熱騰騰的餐點，有冷氣可以吹，有舒服的座位可以坐，湯品還可以無限續。

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至於外帶餐點不漲，老闆佛心表示，「外帶是什麼都沒有，如果連外帶也連帶漲五元，覺得非常的不公平...」最後乾脆賣小菜跟飲品，老闆笑稱，「我就可以賺四到五塊，那跟漲價一樣意思呀，只差在家人有拿到小菜或飲料跟無緣無故被漲五塊是不一樣意思的！」

▲杏鮑菇一盒只要13元！



小菜菜單曝光後，老饕們除了噴口水，對於超佛價格更是讚嘆不已，最便宜的冰糖醬滷豆干12元，醋拌杏鮑菇13元、清拌龍鬚菜18元、青花玉米鮪魚沙拉22元、泡菜豬頭皮35元，5盒吃撐肚只要100元。網友紛紛在底下熱議，「大推！好吃」、「也太便宜了」、「這種價錢還不吃爆」、「 吃爆啊啊」、「 太佛心，小菜一條龍也才一百元，圓滿啦」。