濕熱天登革熱最好發！落實清除孳生源4大訣竅　有症狀速就醫

▲▼平日做好病媒蚊孳生源的清除工作，尤其下雨後更要清理家園。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

下雨過後，部分地區積水，利於病媒蚊生長，台灣位於亞熱帶地區，有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，為登革熱流行高風險地區，請民眾勿掉以輕心，應落實戶內外環境巡視及澈底清除孳生源。

花蓮衛生局提醒，如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。做好環境衛生，並作好個人防護，避免傳染病找上門。





依據疾病管制署監測資料顯示，今年截至5月23日全國共計55例登革熱皆為境外移入病例，花蓮縣無病例。不過花蓮衛生局仍提醒民眾平日應做好病媒蚊孳生源的清除工作，尤其下雨後更要清理家園。

居家環境清除孳生源四大訣竅－澈底落實「巡、倒、清、刷」：一、「巡」-經常巡檢，檢查居家室內外會積水的容器花瓶。二、「倒」-倒掉積水，不要的器物立刻丟棄。三、「清」-減少容器，使用中的器具也都應該澈底清潔。四、「刷」-去除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。



花蓮衞生局長朱家祥指出，登革熱是每年夏天常見傳染病之一，呼籲民眾平日居家預防，家中應該裝設紗窗、紗門，睡覺時最好掛蚊帳，避免蚊蟲叮咬，清除家中不需要的容器，家中的陰暗處或是地下室應定期巡檢，可使用捕蚊燈。家中的花瓶和盛水的容器必須每週清洗一次，清洗時要記得刷洗內壁，放在戶外的廢棄輪胎、積水容器等物品要立刻清除，至戶外活動，宜著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛生福利部核可，含敵避（DEET）成分的防蚊藥劑。

相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922或（0800-001922）洽詢。

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