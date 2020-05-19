　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫也要防登革熱　藥師手做「防蚊包」受歡迎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲夏天要驅蚊、防蚊，除了防蚊液、蚊香、殺蟲劑、電蚊拍外，藥師手做的防蚊包也是一項不錯的新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲夏天要驅蚊、防蚊，除了防蚊液、蚊香、殺蟲劑、電蚊拍外，藥師手做的防蚊包也是一項不錯的新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「防蚊」等於是在防登革熱，天氣熱蚊子多是很多人的困擾，不論是在戶外或是在家裏，稍沒注意可能就會被狡猾的蚊子給叮了好幾個包，甚至被叮成滿腳的紅豆冰，在這防疫的時候，還得再防蚊，真是辛苦！

有不少民眾發現在台南市的藥局，除了普遍可以買到防蚊液、殺蟲劑這類的產品以外，有些藥局還可以買到中藥材料做成的「防蚊包」，讓民眾覺得藥局現在賣的東西越來越多樣化，到藥局買東西有時候像在尋寶一樣有趣，可以發現不少好物。

請繼續往下閱讀...

藥局內有銷售中藥藥材的台南市藥師公會監事謝宏信表示：「中藥防蚊包最大的特色就是運用藥材散發出的特殊薰香味道來驅趕蚊子，沒有化學藥劑的毒性，也不會有環境汙染的問題，不用塗在身上或衣服上，也不用像蚊香需要再燃燒，更不需要像電蚊香要插電、用電，把防蚊包放在屋內的任何一個角落都很方便，也有民眾是把防蚊包直接掛在電風扇上，電風扇打開時，防蚊包的香味就會散發到屋裏變成另一種室內芳香劑，還有驅蚊的功效。」

▲夏天要驅蚊、防蚊，除了防蚊液、蚊香、殺蟲劑、電蚊拍外，藥師手做的防蚊包也是一項不錯的新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藥局也有賣防蚊包的台南市藥師公會常務理事戴彰延也說：「我有一位客人是經營民宿的，他說他會把防蚊包買回去掛在每一層樓的樓梯口，結果蚊子都不敢飛進去，住在樓上的租客，每個人都很滿意，也不用擔心點蚊香怕會有發生火災的危險；另一個來買防蚊包的客人更好玩，他說他家隔壁的鄰居在門口掛了好幾個防蚊包，結果蚊子都不飛到鄰居家，都跑到他家去，結果一問，是到藥局買防蚊包回去掛的，所以他也要來買防蚊包回去掛，要把蚊子再驅趕出去。」

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥師公會的中藥發展委員會每年都會針對藥師舉辦各種研習課程，包括道地正統基源的中藥材辨識、中藥的臨床實務運用、中西藥的交互作用，這些都是藥師持續進修的重點，另外，中藥防蚊包的製作也是課程之一，因此有些藥師就會手做防蚊包來提供給民眾購買使用，特別是藥局也有販售中藥材的，防蚊包甚至賣的比防蚊液還要好。雖然防蚊包所使用到的藥材材料都是屬於安全性很高的藥材，但因為中藥材做成的防蚊包僅供薰香驅蚊使用，不是藥品，民眾千萬不可拿來食用。

・乾肌救星熱賣30多年

ET快訊
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
快訊／蘇貞昌新內閣團隊就位！正式公布「完整名單」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

校慶防疫！政大93周年校慶首創線上直播　連線全球校友

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

龍來新竹！味全龍正式進駐風城　魏應充攜手林智堅寫棒球新頁

北車大廳給不給坐吵翻天！林佳龍：那是個「可以約會的好地方」

快訊／鋒面就在台灣上空！豪、大雨特報擴大　北北基17縣市警戒

巷口就能買台鐵便當！滷排骨變「握便當、炒飯、刈包」　5/20全家開賣

李永得接任文化部長　長期推動客家文化、打造跨距最長「浪漫台三線」

武漢重採檢...疫情恐再度爆發？　陳時中：就怕中國「隱匿第二波疫情」

請室友喝大苑子！一看「芒果冰沙160」心淌血　網1句爆中肯...瞬間釋懷了

校慶防疫！政大93周年校慶首創線上直播　連線全球校友

老奶奶過馬路⋯黑衣暖男衝上前攙扶　竟是人氣偶像BTOB！

花蓮台商違反居家檢疫罰10萬不繳　豪宅遭法拍！他申請「分期」保房

用「美力」助抗疫！　萊雅捐4萬5千份產品為防疫加油

Xperia 10 II提前開賣！三大電信資費一次看

豪雨襲擊南台灣　雲林縣再達一級淹水警戒

《角落小夥伴》 7/10 在台上映　「被吃剩的炸豬排」期待被大野狼吃掉

前女友報復怒寄「1噸洋蔥」逼他哭　機智哥「轉賣賺4千」半滴淚沒流

詹皇自認與喬丹很搭「能打控球前鋒」　曝9歲聽MJ退休落淚的原因

疫情延燒公益彩銷售受衝擊　鄭文燦帶頭買5張：若中頭彩將捐一半

中職／比賽球不再混合抽檢 　聯盟考慮每隊個別檢測

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

生活熱門新聞

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

致災梅雨罩全台！北北基15縣市大雨特報「最劇烈3天出爐」

台鐵封大廳　網號召週末坐爆北車

FoodPanda狂被投訴564件

「88萬粉絲團突消失！」486先生認了

屬雞從小美人胚！會「越長越漂亮」生肖女Top4

致災性梅雨來了！鋒面「南北游擊」丟雨彈　2波強降雨時間曝

快訊／氣象局升級豪雨特報！15縣市防豪大雨

店員嘲笑女客身材！正義哥霸氣舉動被讚爆

15天8萬4！外送哥「地獄獎金超狂」網曝關鍵

林佳龍打臉台鐵　北車大廳將給坐

快訊／梅雨鋒面來了！14縣市大雨特報　大雷雨襲中部

男客問除毛師「硬了怎辦」：可現場DIY？

更多熱門

相關新聞

民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

民間企業及團體贈物資給安南醫院醫護人員

國際知名專業鏡片公司昇明國際股份有限公司，18日各捐贈1000付防疫專用護目鏡給台南市安南醫院、奇美醫院，再為新冠肺炎防疫增添利器。

崑山科大研發防疫用智慧型紫外線殺菌機

崑山科大研發防疫用智慧型紫外線殺菌機

舞廳申請復業安平警嚴堵治安破口

舞廳申請復業安平警嚴堵治安破口

在地企業送防疫物品提升防疫能量

在地企業送防疫物品提升防疫能量

雲林學童揚塵口罩延發　縣議員質疑遭中央攔截

雲林學童揚塵口罩延發　縣議員質疑遭中央攔截

關鍵字：

防疫登革熱藥師防蚊包

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

史上最大咖！「前輩級女神」加入《炮仔聲》

家樂福店員遭毆！店長：報警恐丟工作

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面