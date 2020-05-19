防疫也要防登革熱　藥師手做「防蚊包」受歡迎

▲夏天要驅蚊、防蚊，除了防蚊液、蚊香、殺蟲劑、電蚊拍外，藥師手做的防蚊包也是一項不錯的新選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「防蚊」等於是在防登革熱，天氣熱蚊子多是很多人的困擾，不論是在戶外或是在家裏，稍沒注意可能就會被狡猾的蚊子給叮了好幾個包，甚至被叮成滿腳的紅豆冰，在這防疫的時候，還得再防蚊，真是辛苦！

有不少民眾發現在台南市的藥局，除了普遍可以買到防蚊液、殺蟲劑這類的產品以外，有些藥局還可以買到中藥材料做成的「防蚊包」，讓民眾覺得藥局現在賣的東西越來越多樣化，到藥局買東西有時候像在尋寶一樣有趣，可以發現不少好物。

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藥局內有銷售中藥藥材的台南市藥師公會監事謝宏信表示：「中藥防蚊包最大的特色就是運用藥材散發出的特殊薰香味道來驅趕蚊子，沒有化學藥劑的毒性，也不會有環境汙染的問題，不用塗在身上或衣服上，也不用像蚊香需要再燃燒，更不需要像電蚊香要插電、用電，把防蚊包放在屋內的任何一個角落都很方便，也有民眾是把防蚊包直接掛在電風扇上，電風扇打開時，防蚊包的香味就會散發到屋裏變成另一種室內芳香劑，還有驅蚊的功效。」

藥局也有賣防蚊包的台南市藥師公會常務理事戴彰延也說：「我有一位客人是經營民宿的，他說他會把防蚊包買回去掛在每一層樓的樓梯口，結果蚊子都不敢飛進去，住在樓上的租客，每個人都很滿意，也不用擔心點蚊香怕會有發生火災的危險；另一個來買防蚊包的客人更好玩，他說他家隔壁的鄰居在門口掛了好幾個防蚊包，結果蚊子都不飛到鄰居家，都跑到他家去，結果一問，是到藥局買防蚊包回去掛的，所以他也要來買防蚊包回去掛，要把蚊子再驅趕出去。」

台南市藥師公會理事長吳振名表示，藥師公會的中藥發展委員會每年都會針對藥師舉辦各種研習課程，包括道地正統基源的中藥材辨識、中藥的臨床實務運用、中西藥的交互作用，這些都是藥師持續進修的重點，另外，中藥防蚊包的製作也是課程之一，因此有些藥師就會手做防蚊包來提供給民眾購買使用，特別是藥局也有販售中藥材的，防蚊包甚至賣的比防蚊液還要好。雖然防蚊包所使用到的藥材材料都是屬於安全性很高的藥材，但因為中藥材做成的防蚊包僅供薰香驅蚊使用，不是藥品，民眾千萬不可拿來食用。

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